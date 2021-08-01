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Великовский не сумел победить мексиканца в поединке за пояс WBC

Ничья стала второй в профессиональной карьере украинца
Бокс Профессиональный бокс
09:06
Великовский не сумел победить мексиканца в поединке за пояс WBC
Фото: facebook.com/Fächer-Sportmanagement

Поединок средневеса Андрея Великовского (19-2-2, 12 KO) за вакантный чемпионский пояс WBC International с Хосе де Хесусом Масиасом (28-10-4, 14 KO) на вечере бокса в Германии завершился ничьей.

После 10 раундов судейские записки были следующими: 96:94, 94:96, 95:95.

Напомним, что полусредневес Карен Чухаджян (19-1, 9 KO) в 5-м раунде нокаутировал соперника.

Олег Шумейко-младший
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