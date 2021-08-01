Без шансов. Украинец Чухаджян жестко забил соперника на вечере бокса в Германии
Великовский не сумел победить мексиканца в поединке за пояс WBC
Ничья стала второй в профессиональной карьере украинца
09:06
Фото: facebook.com/Fächer-Sportmanagement
Поединок средневеса Андрея Великовского (19-2-2, 12 KO) за вакантный чемпионский пояс WBC International с Хосе де Хесусом Масиасом (28-10-4, 14 KO) на вечере бокса в Германии завершился ничьей.
После 10 раундов судейские записки были следующими: 96:94, 94:96, 95:95.
Напомним, что полусредневес Карен Чухаджян (19-1, 9 KO) в 5-м раунде нокаутировал соперника.
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