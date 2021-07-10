Рамирес после победы над Баррерой бросил вызов Биволу
Видеообзор боя Рамирес – Баррера
Мексиканец быстро остановил кубинца и теперь требует Бивола
17:41
Рамирес и Баррера
Экс-чемпион мира во втором среднем весе, а ныне полутяж Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) победил в прошлом топа дивизиона Салливана Барреру (22-3, 14 KO).
Мексиканец доминировал по ходу всего боя, несколько раз отправлял оппонента на канвас, и в четвертом раунде рефери остановил это избиение.
После боя Рамирес бросил вызов чемпиону WBA Super Дмитрию Биволу. Бой может состояться уже в конце этого года – россиянин не против.
Комментарии 0