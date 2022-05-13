Амир Хан не стал оправдываться после поражения Бруку
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
В останньому поєдинку британець нокаутом програв своєму співвітчизнику
14:54
Амір Хан / Фото - sportsmatters.tvЕкс-чемпіон світу за версіями WBA та IBF у першому напівсередньому дивізіоні Амір Хан (34-6, 21 KO) на своїй сторінці в Twitter оголосив про завершення спортивної кар’єри.
«Пора повісити рукавички. Я відчуваю себе благословенним, що мав таку дивовижну кар’єру, яка тривала понад 27 років. Я хочу висловити щиру подяку неймовірним командам, з якими я працював, а також моїй родині, друзям і вболівальникам за любов і підтримку, які вони мені показали».
It’s time to hang up my gloves.— Amir Khan (@amirkingkhan) May 13, 2022
I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.
I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2
За свою боксерську кар’єри Хан зустрічався з такими боксерами, як Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд...
Нагадаємо, останній бій Хан провів лютому, коли нокаутом у 6-му раунді програв Келлу Бруку.