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Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру

В останньому поєдинку британець нокаутом програв своєму співвітчизнику
Бокс Профессиональный бокс
14:54
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Амір Хан / Фото - sportsmatters.tv
Екс-чемпіон світу за версіями WBA та IBF у першому напівсередньому дивізіоні Амір Хан (34-6, 21 KO) на своїй сторінці в Twitter оголосив про завершення спортивної кар’єри. 

«Пора повісити рукавички. Я відчуваю себе благословенним, що мав таку дивовижну кар’єру, яка тривала понад 27 років. Я хочу висловити щиру подяку неймовірним командам, з якими я працював, а також моїй родині, друзям і вболівальникам за любов і підтримку, які вони мені показали».




За свою боксерську кар’єри Хан зустрічався з такими боксерами, як Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд...

Нагадаємо, останній бій Хан провів лютому, коли нокаутом у 6-му раунді програв Келлу Бруку
Владимир Кириченко
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Амир Хан Сауль Альварес Флойд Мейвезер

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