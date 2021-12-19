Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»

Легендарный боксер отметил проукраинские взгляды действующего чемпиона





Виталий Кличко / Фото: КГГА

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко в эфире 5-го канала ответил на то, является ли чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) пророссийским человеком.



«Знаю, что он проукраинец. Он всегда поднимает украинский флаг. Усик всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован и любому человеку, имеющему украинский паспорт... в Крыму их выживают. Он всегда подчеркивает – я крымачанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец. Может, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает… Из-за церкви? Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать, как ватника. Так получилось, но ценности остаются четкие. Украина – независимое государство».

Напомним, ранее Усик странно ответил на вопрос о том, кто из братьев Кличко лучше.