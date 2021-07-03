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Владимир Кличко: «Ни за что бы не пропустил матч Украина – Англия, единственный, кто должен пропустить – вратарь сборной Англии»

Экс-чемпион мира поделился мнением о четвертьфинале Евро-2020
Бокс Профессиональный бокс
16:18
Владимир Кличко: «Ни за что бы не пропустил матч Украина – Англия, единственный, кто должен пропустить – вратарь сборной Англии»
Владимир КЛичко / фото - Kyiv Post

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился видео в своем Instagram, в котором поддержал сборную Украину на Евро-2020. «Сине-желтые» сегодня сыграют в четвертьфинале против сборной Англии.

«Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку.

Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и веселиться. Удачи обеим командам, особенно сине-желтой.

Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными. Слава Украине».

За трансляцией матча следите в 22:00 на портале XSPORT.

Антон Кривенко
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Теги

Владимир Кличко

Комментарии 1

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3 июля 2021г. 17:52
Володя! Что то временами Тайсон Фьюри кидает камень в твой огород. Нельзя ли как то заткнуть его рот через  какого то близких людей из твоей команды. Например напомнить о том что он сочканул от реванша с тобой и прикинулся дурачком. Это может тебе не надо, но ради справедливости надо!
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