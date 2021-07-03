Фьюри: «Люди были счастливы, когда братья Кличко отошли в сторону»
Владимир Кличко: «Ни за что бы не пропустил матч Украина – Англия, единственный, кто должен пропустить – вратарь сборной Англии»
Экс-чемпион мира поделился мнением о четвертьфинале Евро-2020
16:18
Владимир КЛичко / фото - Kyiv Post
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился видео в своем Instagram, в котором поддержал сборную Украину на Евро-2020. «Сине-желтые» сегодня сыграют в четвертьфинале против сборной Англии.
«Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку.
Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и веселиться. Удачи обеим командам, особенно сине-желтой.
Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными. Слава Украине».