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Владимир Кличко поделился секретом мотивации

Боксер поделился мудростью в соцсети
Бокс Профессиональный бокс
21:43
Владимир Кличко поделился секретом мотивации
Владимир Кличко / фото - Klitscko Management

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram поделился мыслями о мотивации. Боксер в этот раз дал характеристику «страху» в жизни.

«Страх – мой мотиватор становиться лучше, не бояться брать на себя ответственность»  

Ранее Владимир встретился с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
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Владимир Кличко

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