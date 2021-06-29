Кличко вышел в свет с очаровательной незнакомкой
Владимир Кличко поделился секретом мотивации
Боксер поделился мудростью в соцсети
21:43
Владимир Кличко / фото - Klitscko Management
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram поделился мыслями о мотивации. Боксер в этот раз дал характеристику «страху» в жизни.
«Страх – мой мотиватор становиться лучше, не бояться брать на себя ответственность»
Ранее Владимир встретился с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
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