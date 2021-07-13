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Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа

Экс-чемпион мира не выходил в ринг после поражения AJ
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа
Владимир Кличко и Александр Усик / фото - Klitschko-brothers

Промоутер Александр Красюк рассказал, как бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) готовится к своему первому титульному поединку в хэвивейте против Энтони Джошуа (24-0, 22 КО). Украинец заверил в интервью порталу LuckyPunch.net, что боксеру будет помогать другой его именитый соотечественник.

  «Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Джошуа. Я в этом уверен». 

Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в боксе после поражения Джошуа в апреле 2017 года.

Отметим, что экс-тренер Кличко сомневается, что Усик справится с габаритным британцем.

Поединок, скорее всего, состоится 25 сентября.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Владимир Кличко Энтони Джошуа

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