Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа

Экс-чемпион мира не выходил в ринг после поражения AJ

Владимир Кличко и Александр Усик / фото - Klitschko-brothers

Промоутер Александр Красюк рассказал, как бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) готовится к своему первому титульному поединку в хэвивейте против Энтони Джошуа (24-0, 22 КО). Украинец заверил в интервью порталу LuckyPunch.net, что боксеру будет помогать другой его именитый соотечественник.

«Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Джошуа. Я в этом уверен».

Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в боксе после поражения Джошуа в апреле 2017 года.

Отметим, что экс-тренер Кличко сомневается, что Усик справится с габаритным британцем.

Поединок, скорее всего, состоится 25 сентября.