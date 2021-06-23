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Владимир Кличко соорудил плот с детьми и прыгнул на него, чтобы посмотреть, насколько он надежен

Бывший чемпион мира помог сделать ученикам дипломную работу
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 21:07
Владимир Кличко соорудил плот с детьми и прыгнул на него, чтобы посмотреть, насколько он надежен Репортаж
Владимир Кличко на плоту вместе с учениками / Фото - Hübsch/privat

Бывшему доминирующему чемпиону мира Владимиру Кличко сейчас пророчат возвращение на ринг, однако он продолжает занимать себя общественной деятельностью.

На этот раз он помог детям из школы Йорг-Ратгеб-Шуле в Нойгройте с дипломной работой. Для этого он вместе с ними построил плот из досок, бочек и веревок. В начале июня семиклассники сами спроектировали его, а затем пригласили Кличко помочь с сооружением. Вся работа делалась по чертежам учеников.

Фото - Hübsch/privat

Бывший чемпион мира прибыл со съемочной бригадой, и вся работа происходила под объективами камер. Предварительно все участники были тестированы на коронавирус.

Вся работа заняла около часа. Кличко после ее завершения прыгнул на плот, чтобы проверить его надежность, после чего конструкция была спущена на воду.

Затем Кличко вместе со всеми поплавал на реке, продемонстрировав свои навыки в гребле.

Фото - Hübsch/privat

Недавно Кличко рассказал о месте, в котором он обрел «абсолютное умиротворение».

Александр Черненко
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Владимир Кличко

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