Владимир Кличко вспомнил аварию на Чернобыле. Его отец был ликвидатором и умер из-за облучения

Легендарный боксер рассказал о молчании СМИ в первые дни после взрыва

История

Владимир Кличко / Фото - BAADER

Авария на Чернобыльской АЭС – одна из самых ужасных техногенных катастроф в истории человечества. Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, которого недавно признали лучшим супертяжем в истории, в разговоре с Риком Робинсоном из Майами вспомнил о том взрыве.

Тогда младшему из братьев Кличко было десять лет. Его семья только недавно приехала в Украину. И отцу в будущем известнейших боксеров пришлось принять на себя дозу радиационного облучения во время ликвидации последствий аварии.

Я родился в Казахстане, это была одна из республик СССР. А потом мы переезжали в зависимости от работы нашего отца. Мы были в Праге. Ну а в 1985 году приехали в Украину. И через несколько месяцев взорвался Чернобыль. Это было просто совпадение, что в тот момент мы, постоянно переезжающие, оказались там. Но это все стало частью моей жизни, жизни моей семьи и миллионов людей в Европе. Надеюсь, что никогда ничего подобного больше не произойдет. Нам нужно извлечь урок из Чернобыля и Фокусимы.

Ваш отец был в советских воздушных войсках?

Да.

И он помогал бороться с последствиями аварии?

Да, он был одним из ликвидаторов.

Вы помните, как он об этом говорил? Что вы тогда переживали, что мама об этом думала?

Тогда, в советские временя, было запрещено об этом говорить, в первое время сразу же после взрыва. Но отец приходил домой и говорил: «Вам нельзя выходить на улицу. Оставайтесь дома. Закройте окна. Если все же вышли на улицу, то мойте свою обувь. Не прикасайтесь ни к чему на улице». Как-то так. Мы понимали, что что-то произошло. Он сказал это. Но в первые дни была тишина. Правительство пыталось скрыть это. Не знаю чем они руководствовались. Но в первые дни после взрыва в медиа совершенно не поднималась эта тема.

Семья Кличко

К сожалению, он из-за этого умер.

Как много времени прошло, прежде чем начали проявляться симптомы?

Что же, с годами у него и у его коллег, которые тоже получили облучение, начало это проявляться. Кто-то ушел раньше, кто-то – позже. Но это забрало их всех. Думаю, все зависит от дозы, состояния твоего здоровья. Все эти вещи в сумме определяли дольше или меньше ты проживешь. После того, как попал под радиационное облучение.

Каким был ваш отец?

Он был очень позитивный человек. У него было два лица. Он ведь был армейцем, очень дисциплинированным, систематическим. Когда он показывал это свое лицо, то был чрезмерно серьезным. Очень сфокусированным. Но его другое лицо было веселым. У него было замечательное чувство юмора, армейского юмора, а это особый вид. Я рад, что у нас с братом был такой отец. Мы – это отражение его. Мне повезло, что у меня был такой отец.

Он был жестким мужчиной?

Он не вел себя так. Он скорее был расслабленным. Но ты ощущал его мощь. Его дисциплина. Он был жестким, в первую очередь, по отношению к себе. Не к окружающим. Нет. Ну, конечно, многое зависело от того, придерживался ли ты дисциплины. Если кто-то сходил с линии, которой нужно было придерживаться, то он становился жестче. Но он никогда не позиционировал себя как жесткий человек. Я знал, что он жесткий, но он не позволял себя обижать других.

Отец Владимира и Виталия Кличко – Владимир Радионович умер в 2011 году от рака, вызванного радиационным облучением, полученным во время во время ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.