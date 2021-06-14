Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»

Украинский боксер – об ожиданиях от выступления соотечественников на чемпионате Европы

Эксклюзив

Владислав Сиренко / фото - Сергей Левицкий/В1 Boxing

Непобежденный украинский тяжеловес, чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) после своей победы над французом Невфелем Уатой (18-4, 10 КО) в небольшом интервью XSPORT поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро 2020.

В первом туре, команда, напомним уступила Нидерландам со счетом 2:3.

фото - Сергей Левицкий/В1 Boxing

Безусловно. Футбол – основной и самый популярный вид спорта в Украине. Естественно, я не буду пропускать матчи, и буду максимально поддерживать команду. Конечно, хотелось бы смотреть матчи вживую, но сейчас это трудно.Уверен, что Украина должны выходить, как минимум, со второго места, как максимум – с первого.

фото - Сергей Левицкий/В1 Boxing

Если посмотреть на статистику игр сборной при Шевченко, то нельзя сказать, что он плохой тренер, но и всегда есть к чему стремиться. Я думаю, он – хороший тренер. Наша команда показала, что может побеждать сильнейшие команды мира.Немного больше остроты и стабильности в результатах.

фото - Сергей Левицкий/В1 Boxing