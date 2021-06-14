Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»

Владислав Сиренко / фото - Сергей Левицкий/В1 Boxing
Непобежденный украинский тяжеловес, чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) после своей победы над французом Невфелем Уатой (18-4, 10 КО) в небольшом интервьюXSPORT поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро 2020.
Владислав, будешь ли ты следить за сборной Украины на Евро-2020?
Безусловно. Футбол – основной и самый популярный вид спорта в Украине. Естественно, я не буду пропускать матчи, и буду максимально поддерживать команду. Конечно, хотелось бы смотреть матчи вживую, но сейчас это трудно. Вместе со сборной Украины в группе С Нидерланды, Северная Македония и Австрия, как думаешь, насколько высоки шансы команды выйти в плей-офф?
Уверен, что Украина должны выходить, как минимум, со второго места, как максимум – с первого.
Как оценишь тренерскую работу Андрея Шевченка на посту главного тренера?
Если посмотреть на статистику игр сборной при Шевченко, то нельзя сказать, что он плохой тренер, но и всегда есть к чему стремиться. Я думаю, он – хороший тренер. Наша команда показала, что может побеждать сильнейшие команды мира.
Что хотел бы добавить в игру сборной?
Немного больше остроты и стабильности в результатах.
Каким видишь максимальный результат нашей команды на Евро-2020?
Спорт очень сложно прогнозировать. Есть множество факторов, которые могут повлиять на результат. Если команда будет максимально мотивирована, она может выходить и показывать футбол высочайшего уровня и добиваться самых серьезных результатов.
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