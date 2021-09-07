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Владислав Сиренко: «Такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы, чтобы расти»

Будущий соперник небитого украинца имеет внушительный список оппозиции за плечами
Бокс Профессиональный бокс
13:10
Владислав Сиренко: «Такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы, чтобы расти» Эксклюзив
Владислав Сиренко с поясом WBC Asia / Фото: b-1boxing.com

Украинский супертяж Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) 10 сентября в Париже проведет бой против опытнейшего россиянина Александра Устинова (36-4-1, 27 КО). Накануне боя XSPORT пообщался с небитым киевлянином о его подготовке и планах на бой с 44-летним соперником.

Влад, до боя против Александра Устинова осталось буквально несколько дней. Как оценишь свою форму?

Я чувствую себя отлично. Мы провели хороший лагерь. Сперва был сбор ОФП в Миговом, затем мы переехали в Болгарию, где начали уже работу над специализацией. Там же я начал спарринговать.

Да, был определенный дискомфорт от того, что дважды поменялась дата поединка, но это бокс, случается разное, поэтому нужно быть готовым ко всему. Мы немного скорректировали подготовку, и справились с этой ситуацией хорошо.

В Париже я продолжил спарринги, работал, в том числе, с олимпийским чемпионом Тони Йокой, который, кстати, будет боксировать в главном бою этого же шоу.

Это ведь будет твой первый бой во Франции?

Да, я еще здесь не боксировал. Однако в Европе я проводил бои трижды – два в Германии и один в Австрии. Мне нравится, как европейская публика поддерживает боксеров. Здесь, правда, не так страстно болеют, как у нас в Украине, но отношение к спортсменам очень хорошее, приятно выходить в ринг.

Я очень рад, что после непростой ситуации с боем, которая у нас сложилась в Болгарии, моя команда смогла договориться с организаторами шоу в Париже, и мы с Александром все же выйдем в ринг.

Были ли какие-то особенности в этой подготовке по сравнению с предыдущими?

Если честно, то тренировочный сбор проходил в обычном, уже привычном, мне и моей команде режиме. У нас уже отработана схема подготовки, каждый знает свою роль и отдается работе на все 100%.

Можешь рассказать о твоей команде, с которой ты проводил этот лагерь?

Да, конечно. Последние две подготовки мы работаем в уже привычном составе: мой тренер Джеймс Али Башир, мой второй тренер Станислав Григорук, и тренер по ОФП, он же мой отец Геннадий Сиренко.

С кем ты спарринговал кроме Тони Йоки?

Мы старались подобрать мне спарринг-партнеров, которые бы были максимально похожи на моего будущего соперника. Это все были рослые, габаритные ребята, которые делали в ринге то, что, как мы думаем, будет делать Устинов.

Из известных боксеров, с которыми я спарринговал кроме Йоки, могу также назвать Игоря Шевадзуцкого.

Александру Устинову 44 года. Что ты думаешь о своем преимуществе в возрасте в 18 лет?

Сказать по правде, я не обращаю внимания на возраст своих соперников. Тот же Устинов это мега-опытный боксер. Ведь вы оцениваете возраст спортсмена в негативном смысле, вроде бы он уже не может показать себя по полной. Однако посмотрите на это с другой стороны: Александр в своей карьере встречался с такими бойцами как Кубрат Пулев, Мануэль Чарр, Майкл Хантер и Джо Джойс. Правда, солидные имена?

Я думаю, что его возраст это его преимущество в плане опыта надо мной. Но, ничего, я уже тоже много чего повидал на своем пути, и мне есть, что ему противопоставить.

Как планируешь боксировать с Александром? Будешь форсировать, чтобы закончить досрочно или будешь тактически выстраивать поединок?

На каждый бой у меня и моей команды есть несколько планов. Каждый из них зависит от того, как будут разворачиваться события в поединке. Сейчас я озвучивать нашу тактику не буду, уже совсем скоро вы сами все увидите.

А расскажи, пожалуйста, как вообще возник вариант с боем против Устинова?

Мои промоутеры искали для меня соперника, у которого бы было серьезное имя в боксе, который бы располагался на серьезных позициях. Главным критерием было то, чтобы благодаря этому поединку я улучшил свои позиции в рейтингах.

Я считаю, что такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы. Это те бойцы, которые помогут расти, ведь, как все знают, боксер растет от соперника, а не во время тренировок.

На кону вашего поединка будет стоять пояс WBC Asia, которым ты владеешь. Многие болельщики не понимают, почему украинский боксер дерется за «азиатский» пояс. Можешь объяснить?

Да, легко. Я завоевал этот пояс в декабре 2020 года. И мотивацией боксировать за него был тот факт, что благодаря его завоеванию я попал в рейтинг WBC, в котором ныне занимаю 36-е место. Сейчас мои промоутеры ведут меня именно по линии Всемирного боксерского совета, так как это одна из самых престижных организаций в мире.

Для меня честь владеть титулом WBC. Сейчас у меня пояс WBC Asia, но в скором будущем, верю, мы выйдем и на другие титулы.

Поясами чемпиона мира по версии WBC из украинцев владели Виталий Кличко, Виктор Постол, Александр Гвоздик, Сергей Дзинзирук, Александр Усик, Василий Ломаченко. Хочется встать в один ряд с этими именами?

Конечно! Моя мечта – однажды одеть на пояс титул чемпиона мира, и если это будет пояс WBC, это будет вдвойне приятней. Ведь в этой организации и вправду очень хорошо относятся к украинцам и украинскому боксу, и мы им отплачиваем за это, показывая крутой бокс.

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО

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