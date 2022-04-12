Владислав Сіренко: «Зідзвонювався з Повєткіним, він казав «Шкода, що так відбувається». І в той же вечір виклав відео в підтримку путіна»
Чемпіон WBC Asia та WBO Asia Pacific в суперважкій вазі Владислав Сіренко
(19-0, 16 KO) в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!»
розповів, як російський екс-боксер Олександр Повєткін показував, як йому не все одно на ганебні події в Україні, а в медіпростор вийшов з підтримкою дій тирана володимира путіна:
Знаєте, я собі навіть не уявляв, що він зможе саме так зробити, тому що декілька днів після 24 лютого він навіть мені телефонував сам. Я з ним розмовляв особисто по телефону і казав, що відбувається, які злочини кояться, що це ніяка не «спецоперація». На той момент, це було просто знищення наших людей і нічого доброго в цьому немає. Він казав: «Так, мені дуже шкода, що так відбувається».
І в той же день ввечері він виклав це відео, де він каже слова в підтримку президента своєї країни… Я так, знаєте, не мав більше слів… Я скидав багато фотографій. Таких, які мали б відкласти якийсь відбиток, але все це не працює. «Жах, ужас, шкода». Але як показало у майбутнє, всі ці слова не мали ніякого сенсу.
Мені дуже шкода цих людей, наскільки промиті їхні мізки. Що вони навіть не розуміють цих реалій, які відбуваються. Для мене в цілому ця вся нація, ця вся культура загинула в один момент.
Повєткін також телефонував Олександру Усику (19-0, 13 KO) та розповідав, які є проблеми у України.
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