Владислав Сіренко: «Зідзвонювався з Повєткіним, він казав «Шкода, що так відбувається». І в той же вечір виклав відео в підтримку путіна»

Фото: B1 Boxing

Чемпіон WBC Asia та WBO Asia Pacific в суперважкій вазі Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, як російський екс-боксер Олександр Повєткін показував, як йому не все одно на ганебні події в Україні, а в медіпростор вийшов з підтримкою дій тирана володимира путіна:



І в той же день ввечері він виклав це відео, де він каже слова в підтримку президента своєї країни… Я так, знаєте, не мав більше слів… Я скидав багато фотографій. Таких, які мали б відкласти якийсь відбиток, але все це не працює. «Жах, ужас, шкода». Але як показало у майбутнє, всі ці слова не мали ніякого сенсу.

Мені дуже шкода цих людей, наскільки промиті їхні мізки. Що вони навіть не розуміють цих реалій, які відбуваються. Для мене в цілому ця вся нація, ця вся культура загинула в один момент.