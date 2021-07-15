WBO не удовлетворила апелляцию Власова – результат боя не будет пересмотрен
Власов намерен добиться реванша за пояс WBO
Титул у россиянина отобрал Джо Смит
19:25
Максим Власов / фото - ТАСС
Боксер полутяжелой весовой категории Максим Власов (45-4, 26 КО) намерен добиться поединка против обладателя пояса WBO. На данный момент титулом владеет Джо Смит (27-3, 21 КО), который победил россиянина раздельным решением судей в марте 2021 года.
Менеджер Власова рассказал о переговорах с Top Rank в интервью РИА-Новости.
«Мы ведем переговоры с WBO, чтобы Власова назначили обязательным претендентом на поединок за элиминатор. С промоутерской компанией Top Rank мы не стали продлевать контракт по взаимному согласию».
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