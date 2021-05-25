Вновь будут бегать? Хирн рассматривает варианты отказа Джошуа от боя с Усиком в пользу других супертяжей

Промоутер не видит организации поединка с украинцем в США

Джошуа и Хирн / Фото: William Hill

Несмотря на то, что WBO санкционировала поединок Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO), промоутер британца Эдди Хирн рассматривает и другие варианты для своего подопечного.



AJ следующий поединок может провести в США, и в таком случае он встретится третий раз с мексиканцем Энди Руисом (34-2, 22 KO) или кубинцем Луисом Ортисом (32-2, 27 KO).

В случае организации следующего боя в Лондоне, Джошуа может встретиться и с соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Слова британца приводит metro.co.uk:

Есть хорошие шансы, что следующий бой Джошуа проведет в Америке, но не против Усика. Думаю, если мы организуем поединок с Усиком, то это будет в Лондоне. Если честно, то у нас довольно много вариантов. Энди Руис написал мне буквально сразу, как сорвался поединок с Фьюри. Мне пришло сообщение с текстом: «Давай организуем Джошуа – Руис III». Думаю, фанатам был бы интересен этот поединок. Если мы все-таки отправимся в Америку, то также интересный вариант боя с Луисом Ортисом, а если решим остаться в Лондоне, то у нас есть еще Диллиан Уайт.

Но все же вероятным поединком для Энтони Хирн видит именно Усика:

Если все сложится идеально и с обеих сторон, всех все устроит, то Усик станет следующим соперником для Джошуа. Все же я не хочу сейчас предсказывать какой-либо сценарий развития событий для Энтони. У нас есть десять дней, чтобы решить, что мы будем делать.

Напомним, что Усик разместил интригующее фото в своем Instagram.