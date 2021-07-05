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Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни

Реванш Теофимо с «Хай-Теком» не состоится в начале 2022 года?
Бокс Профессиональный бокс
18:40
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Лопес с командой / Фото: Top Rank

Хорхе Рубио, который является ассистентом тренера абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопеса-старшего, заявил в интервью boxingscene.com, что после победы над Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) он хочет увидеть поединок американца с соотечественником чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO):

Думаю, что поединок с Хэйни будет пока самым логичным продолжением. Они оба чемпионы, оба не знали вкус поражений и, я думаю, этот шикарный бой захотят увидеть тысячи фанатов.

Напомним, что после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) Лопес-старший, Эгис Климас и Боб Арум договорились о реванше Ломы с Лопесом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Девин Хэйни

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