Вновь ноунейм. Арум назвал следующего соперника Кроуфорда

Американец вернется в ринг 23 октября

Арум и Кроуфорд / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал следующего соперника обладателя пояса чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО).

Полусредневес проведет следующий поединок 23 октября, как и сообщалось ранее. Оппозицию американцу составит его соотечественник Хосе Зепеда (34-2, 26 КО). Об этом сообщил портал Boxing News 24, ссылаясь на промоутера.

Кроуфорд в июне отметил свое трехлетние пребывание в полусреднем весе, но так и не получил ни одного достойного соперника.

Кит Турман (29-1, 22 КО) ранее призвал Теренса уйти от промоутера. Тогда он согласится на поединок.