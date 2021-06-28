Уорд: «Перед супербоем Ломаченко – Лопес на Теофимо будет оказано большое давление»
Внук Мохаммеда Али восхищается Ломаченко
Боксер считает украинца одним из лучших боксеров P4P
10:58
Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Внук легендарного экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Мохаммеда Али и профессиональный боксер Нико Али Уолш в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA заявил после боя Василия Ломаченко
(15-2, 11 КО) и Масаеши Накатани
(19-2, 10 КО), что восхищается украинцем.
«Мне нравится Ломаченко. Он аномальный боксер. Его выступление не стало для меня сюрпризом. Он показал то, что и должен был показать.
Ломаченко – один из лучших боксеров вне зависимости от веса. Когда он дерётся, то показывает шоу».
Напомним, ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил победу Ломаченко над Накатани.
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