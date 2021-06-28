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Внук Мохаммеда Али восхищается Ломаченко

Боксер считает украинца одним из лучших боксеров P4P

Бокс Профессиональный бокс
10:58
Внук Мохаммеда Али восхищается Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Внук легендарного экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Мохаммеда Али и профессиональный боксер Нико Али Уолш в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA заявил после боя Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и Масаеши Накатани (19-2, 10 КО), что восхищается украинцем.

«Мне нравится Ломаченко. Он аномальный боксер. Его выступление не стало для меня сюрпризом. Он показал то, что и должен был показать.

Ломаченко – один из лучших боксеров вне зависимости от веса. Когда он дерётся, то показывает шоу».

Напомним, ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил победу Ломаченко над Накатани.

Карен Агабекян
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Василий Ломаченко

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