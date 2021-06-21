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Внук Мухаммеда Али готовился к дебюту под руководством тренера Фьюри

Наследник легендарного боксера подерется этим летом
Бокс Профессиональный бокс
07:42
Внук Мухаммеда Али готовился к дебюту под руководством тренера Фьюри
Али и Уолш / фото - ESPN

Внук легендарного боксера супертяжелого веса Мухаммеда Али Нико Али Уолш –проведет дебютный поединок на профессиональном ринге 14 августа. Издание ESPN сообщило, что боксер подерется в рамках вечера бокса промоутерской компании Top Rank.

Промоутер Боб Арум начал свою деятельность с организации поединка Али против Джорджа Чувало в марте 1966 года, а спустя полстолетия Арум организовывает первый бой для внука иконы бокса.

Арум рассказал, что Уолш работал с тренером чемпиона мира Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) – Шугаром Хиллом Стюардом –и тот сообщил, что у парня есть талант.

Недавно лучшим супертяжеловесом по версии авторитетного портала стал украинец.

Антон Кривенко
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