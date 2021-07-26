Хьюи Фьюри взвесил шансы Усика и Джошуа в предстоящем бою
Внук Мухаммеда Али поделился лучшим советом от Фьюри
Нико дебютирует в профи ринге 14 августа
26 июля 22:18
Нико Али Уолш / Фото: Twitter
Внук легендарного Мухаммеда Али Нико Али Уолш, рассказал, что в преддверии дебюта в профессиональном боксе чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри
(30-0-1, 21 KO) дал ему лучшую мотивацию перед первым выходом в ринг:
Тайсон Фьюри дал мне лучший совет, который я когда-либо слышал. Он сказал: «У меня было лишь 35 боев в любителях – если ты можешь драться, то ты будешь драться».
Напомним, что Нико 14 августа проведет свой первый бой.
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