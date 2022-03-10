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Военные хроники. Игорь Шевадзуцкий – о вступлении в военизированную роту и объединении украинцев

Перспективный супертяж рассказал XSPORT.ua, чем занимается во время войны против путинской армии
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 19:18
Военные хроники. Игорь Шевадзуцкий – о вступлении в военизированную роту и объединении украинцев
Игорь Шевадзуцкий / фото - архив боксера

Перспективный украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 КО) 26 февраля должен был провести бой в Гамбурге против опытного американца Кевина Джонсона. 24 февраля на независимую Украину напала путинская россия и бой украинца в Германии был отменен – он попросту не смог добраться до места его проведения.

Теперь Игорь уже вторую неделю вместе с другими спортсменами охраняет украинскую землю от российской армии и помогает соотечественниками.

фото - архив боксера
фото - архив боксера
Игорь специально для XSPORT.ua рассказал о своих 15 днях войны.

«Сейчас очень трудное время для Украины и ее народа. Однако я верю, что мы все вместе это переживем, ведь украинский народ очень сильный и дружный. Мы находимся на своей земле, наши дома, семьи, друзья здесь. Мы будем защищать то, что нам дорого, любой ценой!

У нас среди спортсменов очень большой и дружный коллектив. Сейчас все ребята находятся в разных городах, все пытаются быть полезными нашей стране. Я вместе со своим тренером Станиславом Григоруком, катменом Виктором Цехмейстром и вице-президентом WWFC Денисом Перчом вступили военизированную роту. У нас здесь задачи разные, но мы стараемся помогать людям в их нынешних нуждах.

Мы находим то, что людям необходимо, придумываем способы, как доставить это к людям. Ведь вместе мы сила!

К сожалению, мы потеряли уже нескольких хороших ребят, наших друзей, спортсменов, которые привыкли воевать за свое в ринге, а после вторжения россии поехали отстаивать свои дома. Это непоправимые утраты для каждого члена нашей спортивной семьи, за которые враг ответит.

Сейчас все люди очень сплотились, и мы в спорте в том числе. В Кривбасе у нас Жека Хитров очень сильно помогает людям, есть ребята во Львовской области. Я рад видеть, как украинцы объединились и очень быстро придумали способы коммуникации и помощи друг другу в этой сложнейшей ситуации, в бою против врага, которого мы обязательно победим!»

фото - архив боксера
фото - архив боксера
Друзья, давайте следовать примеру Игоря Шевадзуцкого и других спортсменов. Давайте объединяться, делать каждый от себя по максимуму, и мы обязательно победим врага! Все будет Украина!

Александр Чепилко
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