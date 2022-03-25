Военные хроники. Карен Чухаджян: «Я горжусь украинской армией»

Карен Чухаджян / фото - архив боксера

Обладатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) в эксклюзивном комментарии для XSPORT.ua рассказал о том, как он вместе с женой переживает месяц военного вторжения россии в Украину.

Все это время нахожусь в Киеве, рядом со своей семьей. Стараюсь поддерживать родных и близких, при возможности помогать локально и перечисляю деньги на армию и другие нужды.

Мое отношение к этой войне такое же, как и у любого нормального человека. Это преступление России против независимой и суверенной страны Украины. Невыносимо смотреть, как российские военные убивают мирных людей, бомбят жилые дома, больницы, роддомы, расстреливают людей в очереди за хлебом, как умирают дети… это за гранью понимания. То, что происходит в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ирпене, Буче и других городах и сёлах - ад.

Но другой ад устроили российским оккупантам наши военные и даже местные жители. Я горжусь украинской армией, это супергерои нашего времени. Низкий поклон всем волонтёрам, спасателям, врачам, которые спасают тысячи жизней. Также невероятную гордость вызывают люди из временно оккупированых городов, например, Херсона, которые выходят на протесты с украинскими флагами и четко дают понять, что российским военным тут, мягко говоря, не рады.

Я горжусь, что во мне течёт и украинская кровь. Я горжусь, что родился и вырос в городе с вековой историей - Киеве. И эту историю у нас никто не отнимет.

Искренне соболезную каждому украинцу, кто потерял на войне родных, у кого разрушили дом. И искренне желаю каждому украинцу выстоять и дождаться нашей победы. Она обязательно настанет. Слава Украине!»