Военные хроники. Тарас Шелестюк: «Для меня наши люди это супергерои в реальной жизни»
Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) эксклюзивно для XSPORT.ua рассказал о переживаниях по поводу нападения россии на Украину, общении с родными, подготовке к бою с Габриелем Маестре (4-0-1, 3 КО), а также о большом уважении к защитниками, которые обороняют Украину.
Интервью тренера Виктора Цехмейстра про войну и вступлении в стрелецкий отрядКак ты узнал, что началась война?
В Лос-Анджелесе было 7:30 вечера. Я был дома и отдыхал после тяжелого тренировочного дня. Мы с супругой поужинали, после чего взял телефон и увидел новость, что российские войска нанесли удары по Украине. В первую секунду был шок и не восприятие происходящего. Дальше сразу начали связываться с родителями и координировать их, как и что делать, куда ехать и держаться вместе. И благодаря помощи друзей, все получилось сделать быстро и оперативно.
Как сильно это повлияло на подготовку к бою?
Было тяжело психологически, потому что последние две-три недели перед боем самые тяжелые, происходит накопление усталости за весь лагерь, сгонка веса, последние тяжелые спарринги. Нужно было высыпаться, но получалось ложиться спать не раньше 2-х утра (из-за разницы во времени с Украиной), а в 6 уже был подъем на тренировку. Так что две недели спал по 3-4 часа в день. Все время был на телефоне с родными. Хотя две-три тренировки в день немного помогали отвлечься от негативных мыслей.
Интервью Иванны Крупени о защите Украины.Каким было твое моральное состояние, когда ты выходил на бой?
Когда приехал в Монреаль на поединок, то состояние было хорошим, старался не читать новости, только разговаривал с мамой.
Настрой был боевым, верил в свою победу. Понимал, что своим поединком могу ненадолго отвлечь жителей Украины от этого ужаса, достойно представить свою страну. Этот бой - это победа для всего украинского народа!
Что скажешь о действиях украинских защитников?
Я горжусь нашими людьми. Для меня они супергерои в реальной жизни. Я каждый день это говорю своей маме и родителям своей супруги, что они герои. Это так и есть! Вся страна сплотилась и сражается за свою свободу и светлое будущее. Большое уважение нашему президенту и всем тем, кто остался в Украине, а не убежал и не предал нашу страну!
Какое твое мнение: когда завершиться война?
Хочется, чтобы это закончилось, как можно быстрее. Чтобы люди перестали погибать на этой войне, потому что каждая смерть украинца это трагедия. Верю в победу Украины, но когда и как это закончится, скорее всего, никто не сможет сказать точно.
Слава Украине! Героям Слава!
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