Военные хроники. Тарас Шелестюк: «Для меня наши люди это супергерои в реальной жизни»

Непобедимый украинский боксер рассказал XSPORT.ua о том, как узнал о начале войны, общении с родственниками и другом

Тарас Шелестюк / фото - Dave Mendel/ShowTime

Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) эксклюзивно для XSPORT.ua рассказал о переживаниях по поводу нападения россии на Украину, общении с родными, подготовке к бою с Габриелем Маестре (4-0-1, 3 КО), а также о большом уважении к защитниками, которые обороняют Украину.

Интервью тренера Виктора Цехмейстра про войну и вступлении в стрелецкий отряд

В Лос-Анджелесе было 7:30 вечера. Я был дома и отдыхал после тяжелого тренировочного дня. Мы с супругой поужинали, после чего взял телефон и увидел новость, что российские войска нанесли удары по Украине. В первую секунду был шок и не восприятие происходящего. Дальше сразу начали связываться с родителями и координировать их, как и что делать, куда ехать и держаться вместе. И благодаря помощи друзей, все получилось сделать быстро и оперативно.

фото - Facebook Тараса Шелестюка фото - Facebook Тараса Шелестюка

Было тяжело психологически, потому что последние две-три недели перед боем самые тяжелые, происходит накопление усталости за весь лагерь, сгонка веса, последние тяжелые спарринги. Нужно было высыпаться, но получалось ложиться спать не раньше 2-х утра (из-за разницы во времени с Украиной), а в 6 уже был подъем на тренировку. Так что две недели спал по 3-4 часа в день. Все время был на телефоне с родными. Хотя две-три тренировки в день немного помогали отвлечься от негативных мыслей.

Интервью Иванны Крупени о защите Украины.

Когда приехал в Монреаль на поединок, то состояние было хорошим, старался не читать новости, только разговаривал с мамой.

Настрой был боевым, верил в свою победу. Понимал, что своим поединком могу ненадолго отвлечь жителей Украины от этого ужаса, достойно представить свою страну. Этот бой - это победа для всего украинского народа!

Тарас вместе с братом Богданом / фото - Facebook Тараса Шелестюка Тарас вместе с братом Богданом / фото - Facebook Тараса Шелестюка

Я горжусь нашими людьми. Для меня они супергерои в реальной жизни. Я каждый день это говорю своей маме и родителям своей супруги, что они герои. Это так и есть! Вся страна сплотилась и сражается за свою свободу и светлое будущее. Большое уважение нашему президенту и всем тем, кто остался в Украине, а не убежал и не предал нашу страну!

Интервью Якова Хаммо о войне.

Какое твое мнение: когда завершиться война?

Хочется, чтобы это закончилось, как можно быстрее. Чтобы люди перестали погибать на этой войне, потому что каждая смерть украинца это трагедия. Верю в победу Украины, но когда и как это закончится, скорее всего, никто не сможет сказать точно.

Слава Украине! Героям Слава!