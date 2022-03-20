Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -:- Перенесен
16:00 Лестер - Брентфорд 2:1 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - ПСЖ 3:0 Окончен
16:00 Бордо - Монпелье 0:2 Окончен
18:05 Реймс - Лион 0:0 Окончен
21:45 Марсель - Ницца 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт 0:0 Окончен
18:30 Вольфсбург - Байер 0:2 Окончен
20:30 Кельн - Боруссия Дортмунд 1:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 113:109 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Лейкерс 127:119 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
01:20
Стронгмен. Чемпионат Украины. 95кг

Военные хроники. Тарас Шелестюк: «Для меня наши люди это супергерои в реальной жизни»

Непобедимый украинский боксер рассказал XSPORT.ua о том, как узнал о начале войны, общении с родственниками и другом
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 15:41
Военные хроники. Тарас Шелестюк: «Для меня наши люди это супергерои в реальной жизни»
Тарас Шелестюк / фото - Dave Mendel/ShowTime

Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) эксклюзивно для XSPORT.ua рассказал о переживаниях по поводу нападения россии на Украину, общении с родными, подготовке к бою с Габриелем Маестре (4-0-1, 3 КО), а также о большом уважении к защитниками, которые обороняют Украину.

Интервью тренера Виктора Цехмейстра про войну и вступлении в стрелецкий отряд

Как ты узнал, что началась война?

В Лос-Анджелесе было 7:30 вечера. Я был дома и отдыхал после тяжелого тренировочного дня. Мы с супругой поужинали, после чего взял телефон и увидел новость, что российские войска нанесли удары по Украине. В первую секунду был шок и не восприятие происходящего. Дальше сразу начали связываться с родителями и координировать их, как и что делать, куда ехать и держаться вместе. И благодаря помощи друзей, все получилось сделать быстро и оперативно.

фото - Facebook Тараса Шелестюка
фото - Facebook Тараса Шелестюка
Как сильно это повлияло на подготовку к бою?

Было тяжело психологически, потому что последние две-три недели перед боем самые тяжелые, происходит накопление усталости за весь лагерь, сгонка веса, последние тяжелые спарринги. Нужно было высыпаться, но получалось ложиться спать не раньше 2-х утра (из-за разницы во времени с Украиной), а в 6 уже был подъем на тренировку. Так что две недели спал по 3-4 часа в день. Все время был на телефоне с родными. Хотя две-три тренировки в день немного помогали отвлечься от негативных мыслей.

Интервью Иванны Крупени о защите Украины.

Каким было твое моральное состояние, когда ты выходил на бой?

Когда приехал в Монреаль на поединок, то состояние было хорошим, старался не читать новости, только разговаривал с мамой.

Настрой был боевым, верил в свою победу. Понимал, что своим поединком могу ненадолго отвлечь жителей Украины от этого ужаса, достойно представить свою страну. Этот бой - это победа для всего украинского народа!

Тарас вместе с братом Богданом / фото - Facebook Тараса Шелестюка
Тарас вместе с братом Богданом / фото - Facebook Тараса Шелестюка
Что скажешь о действиях украинских защитников?

Я горжусь нашими людьми. Для меня они супергерои в реальной жизни. Я каждый день это говорю своей маме и родителям своей супруги, что они герои. Это так и есть! Вся страна сплотилась и сражается за свою свободу и светлое будущее. Большое уважение нашему президенту и всем тем, кто остался в Украине, а не убежал и не предал нашу страну!

Интервью Якова Хаммо о войне.

Какое твое мнение: когда завершиться война?

Хочется, чтобы это закончилось, как можно быстрее. Чтобы люди перестали погибать на этой войне, потому что каждая смерть украинца это трагедия. Верю в победу Украины, но когда и как это закончится, скорее всего, никто не сможет сказать точно.

Слава Украине! Героям Слава!

Александр Чепилко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Тарас Шелестюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинец уверен, что в отборочном поединке за чемпионский пояс его «обокрали»
Украинец уверен, что в отборочном поединке за чемпионский пояс его «обокрали»
Бокс Профессиональный бокс
12 марта 10:40
Шелестюк и Маэстре не смогли выявить победителя в элиминаторе WBA
Шелестюк и Маэстре не смогли выявить победителя в элиминаторе WBA
Бокс Профессиональный бокс
12 марта 10:04

Новости: Бокс

Военные хроники. Тарас Шелестюк: «Для меня наши люди это супергерои в реальной жизни»
Эксклюзив
Военные хроники. Тарас Шелестюк: «Для меня наши люди это супергерои в реальной жизни»
Профессиональный бокс
20 марта 15:41
Головкин подал в суд на компанию Де Ла Хойи
Головкин подал в суд на компанию Де Ла Хойи
Профессиональный бокс
20 марта 14:45
Де Ла Хойя хочет, чтобы Гарсия заменил Ломаченко в бою с Камбососом
Де Ла Хойя хочет, чтобы Гарсия заменил Ломаченко в бою с Камбососом
Профессиональный бокс
20 марта 12:45
Арум рассказал, кого хочет увидеть соперником Фьюри в случае победы над Уайтом
Арум рассказал, кого хочет увидеть соперником Фьюри в случае победы над Уайтом
Профессиональный бокс
20 марта 10:45
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Профессиональный бокс
20 марта 09:30
Стивенсон: «Спенс не должен испытать проблем с Угасом»
Стивенсон: «Спенс не должен испытать проблем с Угасом»
Профессиональный бокс
20 марта 08:20
Виталий Кличко: «Мы скорее умрем, чем отдадим россиянам столицу Украины»
Виталий Кличко: «Мы скорее умрем, чем отдадим россиянам столицу Украины»
Профессиональный бокс
19 марта 21:06
Жена Усика: «Моя ненависть к россии растет каждую секунду!»
Жена Усика: «Моя ненависть к россии растет каждую секунду!»
Профессиональный бокс
19 марта 14:30
Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»
Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»
Профессиональный бокс
19 марта 13:45
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
10
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
1
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Все новости