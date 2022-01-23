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Все украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях

Некоторые фамилии вас, наверное, удивят
Бокс Профессиональный бокс
23 января 17:35
Все украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
Василий Ломаченко находится в топ-10 рейтинга каждой из ведущих боксерских организаций / Фото - by Steve Marcus/Getty Images

Профессиональный бокс – это достаточно запутанный спорт. Здесь нужно разбираться во многих вещах. Причем, происходящих не только в ринге, но и за его пределами: в тренерах, менеджерах, промоутерах, трансляторах, статусах. И, конечно же, в рейтингах.

На данный момент в мире есть четыре главных боксерских организации. Пояс WBO стал обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира лишь в 2007 году. WBA – самая старая из них, WBC многими считается самой престижной, а IBF – самой принципиальной.

У каждой организации есть свои рейтинги. Чтобы боксировать за пояс чемпиона, нужно быть, как минимум, в топ-15. Не зря ведь недо-Золушка Стив Джеффрард ни с того, ни с сего, оказался на 15-й строчке перед боем с Джо Смитом.

Нахождение в рейтинге – признак статуса. Чем выше ты в нем, тем легче обратить на себя внимание и стать обязательным претендентом. Именно так Сергей Деревянченко раз за разом и вынуждал чемпионов боксировать с ним.

Каждый месяц каждая организация обновляет свои рейтинги. Причем, публикуют они их хаотично, а поэтому порой легко запутаться кто и где находится.

Что же, мы решили заглянуть в каждый из рейтингов и собрать для вас цельную картинку положения украинских бойцов в мировом боксе.

IBF

Начнем, пожалуй, с самой уважаемой организации – IBF. Она четко следует своим правилам и не боится лишать поясов, к примеру, Тайсона Фьюри или Сауля Альвареса. Поэтому и не странно, что в рейтингах IBF наименьшее количество наших боксеров.

Александр Усик – чемпион, обладатель пояса. А вот в одном из самых горячих дивизионов сразу и Иван Голуб (20-1, 15 КО), и Карен Чухаджян (19-1, 9 КО).

Голуб в августе завоевал региональный титул USBA (Боксерская Ассоциация Соединенных Штатов), а Чухаджян после попытки продвинуться по ветке WBA понял, что куда больше прозрачности у других боксерских чиновников. И вот уже завоевал пояс IBF Inter-Continental. Так что ждем еще выше. Этот парень действительно может на чемпионский поединок.

Интересно, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и Денис Беринчик (16-0, 9 КО) тоже присутствую в рейтинге Федерации. И это при том, что ни один, ни второй никогда не делали ставку на эту организацию. Василий ни в одном из дивизионов так и не завладел их титулом, а Беринчик завоевывает и защищает второстепенные пояса лишь WBO. Его, кстати, в топ-15 от WBC или WBA не найти.

WBA

Сейчас это единственная организация, чьим поясом чемпиона мира владеют сразу два украинца: Александр Усик и Артем Далакян (21-0, 15 КО).

Ломаченко достаточно высоко, но, получается, в легком весе он ниже, чем Хорхе Линарес, Мишель Ривера и Роландо Ромеро, который должен был подраться с «регулярным» чемпионом Джервонтой Дэвисом. Звучит обидно.

Об Олеге Довгуне (13-0, 5 КО) мы совсем недавно писали достаточно подробно. Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО), несмотря на все свои проблемы в профи-боксе, как-то обладал титулом WBA Inter-Continental, а поэтому продолжает держаться в топ-15.

А вот Арнольд Хегай (17-1-1, 10 КО), хоть и провел только один бой в полулегком дивизионе, уже попал в рейтинг WBA. Здесь, наверное, остается только похвалить его промоутеров.

WBO

Это, наверное, самая излюбленная украинскими боксерами организация. Но, все понимают, что иметь хорошие отношения и связи в профессиональном боксе – это уже полдела.

Кстати, именно WBO – единственная организация, где у нас в топ-15 есть супертяж. Усик – чемпион, а вот Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) оказался в рейтингах сразу же после завоевания пояса WBO Asia Pacific.

Дмитрий Митрофанов (12-0-1, 6 КО) обладает титулом WBO Oriental, поэтому 14-е место не удивляет (правда, его последний бой не был защитой этого пояса). У Арама Фанияна (22-1, 4 КО) тот же Oriental, но в другом весе – 12-е место.

О высоком положении Ломаченко и Беринчика в WBO мы наслышаны. Проблема Дениса только в том, что он провел уже шесть защит пояса International, но все никак не может получить шанса стать чемпионом мира. Так еще и находится за спиной у более звездного соотечественника и его обидчика Теофимо Лопеса.

А вот Олег Малиновский – это боксер, который не так давно лидировал в рейтинге и должен был драться за статус обязательного претендента. Но невовремя вмешались травмы. В итоге – завершение отношений с промоутерами и длительный простой. Сейчас он вернулся. И, как мы видим, не только в ринг, но и в топ-3 рейтинга полулегкого веса. Пояс Inter-Continental, конечно же, этому только способствует.

WBC

Припасли рейтинги Совета напоследок, потому что они дают в общем доступе не топ-15, а топ-40. А это значит, что есть возможность посмотреть не только на тех, кто уже достаточно высоко, но и на тех, кто подбирается снизу.

Интересно, что Сиренко, как только взял региональный пояс WBO, сразу же оказался в их топ-15, а здесь украинец провел уже две защиты титула WBC Asia, но пока идет 20-м. Обладатель пояса Francophone Александр Захожий (15-0, 11 КО) тоже здесь – на 40-м месте.

Если помните, то в Совете решили создать еще один дивизион. Александр Тесленко (17-2, 13 КО), несмотря на недавнее поражение в супертяжах, все еще в топ-15 бриджервейта.

Еще в топ-15 своих дивизионов входят экс-чемпионы мира Ломаченко и Виктор Постол (31-3, 12 КО), экс-претендент Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО), а также Сергей Богачук (20-1, 20 КО), который на старте 2021 года потерпел досрочное поражение, но уже вернулся после него и в марте попытается вернуть себе титул WBC Continental Americas.

И еще пару слов о тех, кто остался за чертой топ-15. Если в WBA Хегая уже внесли в рейтинг полулегкого веса, то здесь он еще в том дивизионе, в котором оступился в поединке за статус обязательного претендента.

Петр Иванов (14-0-2, 9 КО), Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) и Андрей Великовский (19-2-2, 12 КО) – боксеры менеджера Максима Михалева и, в основном, боксируют в Германии. Иванов обладает титулом International, а Великовский дрался за него в прошлом поединке, но тот бой завершился вничью.

О Голубе, Беринчике и Малиновским мы уже вспоминали. А вот Федор Черкашин (19-0, 12 КО) – это боксер, который развивает свою профессиональную карьеру в Польше. И, как мы видим, уже вплотную подобрался к том-15, хотя у него не было еще ни одного, даже второстепенного титула.

Получается, в рейтинг каждой из организаций попал только Ломаченко. Но это и не странно. Беринчика не замечают только в WBA. И все, кроме них в топ-15 сразу нескольких организаций нет никого. Но, в целом, зачем распыляться?

Если брать наиболее высокие позиции в рейтинге, то помимо двух легковесов еще выделяется Олег Малиновский – он единственный кроме дуэта Ломаченко/Беринчик входит в топ-3. В первой десятке уже побольше украинцев: Голуб, Чухаджян, Довгун, Шелестюк, Богачук, Деревянченко, Постол.

Сергей Лукьяненко
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