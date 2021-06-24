Вскоре украинец побоксирует за пояс WBC. Вячеслав Сенченко – о перспективах своих подопечных

Егор Великовский и Александр Соломенников могут стать чемпионами мира по молодежи

Эксклюзив

Вячеслав Сенченко / Фото - facebook.com/andrey.okhrimets

Он завершил карьеру Рикки Хаттона. Заставлял Пола Малиньяджи приезжать в Украину. Боксировал с Келлом Бруком.

А теперь экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко топовый тренер. В профессионалах он работает с Андреем Великовским (19-2-1, 12 КО), Кареном Чухаджяном (18-1, 8 КО), Заравором Петросяном (11-0, 4 КО) и другими.

Телеканал XSPORT транслировал вечер бокса, в котором два главные поединка были боями подопечных Санченко. Тренер рассказал о перспективах своих боксеров.

О Егоре Великовском (7-0, 3 КО)

Я ставил задачу ему – выиграть досрочно. Задачу он выполнил. После этой победы я говорил с промоутером, будем планировать бой за титул.

Может быть, за звание чемпиона Украины, может, за какой-то молодежный мировой пояс. Он уже готов. Уже подошло то время, когда он может оспаривать и выигрывать титул. Дальше – больше. Будет повышаться уровень его оппозиции и его уровень тоже будет расти.

Саша распределяет силы – он все видит, работает от соперника, подстраивается под него, не спешит. В принципе, это хорошо в профессиональном боксе. Да, в этом поединке первые два раунда, может передерживал удары, мало выбросил. Но окончание боя – досрочное, красивая победа нокаутом.

Если он попадает, то уже не отпускает. У него такая манера боя, что он не взвинчивает темп с первого раунда, ему нужно посмотреть на соперника. Он чувствительный боксер, у него хорошая реакция, он видит хорошо. Ему лучше не спешить, а почувствовать, разобрать, а потом уже набирать. Это нормально.



Но Саше тоже нужно повышать уровень оппозиции, ему нужно расти и делать уже какие-то титульные поединки. Хорошо бы молодежные, но хотя бы начать с чемпиона Украины. Чтобы понимать его дальнейшее развитие, нужно повышать оппозицию. Нужно посмотреть как он будет вести себя с более сильными соперниками.

Саша смотрел бои Роя Джонса, рос на них, много чего у него взял. Очень похож стиль бокса. Но он должен быть самим собой. Да, он что-то взял, но нужно и самому добавлять: в темпе боя, в количестве ударов.

В принципе, думаю, когда он выйдет на более серьезные бои, то мы будем делать ему хороший тренировочный лагерь у меня. Сейчас я с ним не работал какое-то время. Я ему помог, дал толчок в профи-боксе, подготовил его к нескольким боям. А сейчас он может готовиться дома. У него потенциал огромный, есть куда расти.

Было бы интересно увидеть его бой против сына Рикки Хаттона. Правда, его сын потяжелее весом. Но если бы кто-то из моих ребят с ним встретился, то было бы интересно, зрелищно.

Кто подопечных должен первым выйти на чемпионский бой

Трудно сказать. Большую роль играют везение, менеджер, промоутер. Шанс может быть у любого. Андрей Великовский и Карен Чухаджян входят в топ-10, в топ-15 мировых организаций.

Сейчас Андрей будет боксировать за пояс WBC International. Победа в бою за этот титул даст ему вход в топ-15 WBC. Это значит, что его могут выбрать на сводобную защиту.

В принципе, я в каждого своего бойца верю. Есть ребята, которые при правильном ведении их карьеры, могут выйти на титульный бой. Кто первый – для меня неважно. Лишь бы кто-то из них этот поединок получил. И постараемся его выиграть.