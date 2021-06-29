Барабанов не смог завоевать Олимпийскую лицензию
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Украинский боксер удостоился квоты согласно рейтингу BTF
14:33
Евгений Барабанов / Фото - FacebookУкраинский боксер Евгений Барабанов удостоился лицензии на Олимпийские игры в Токио.
Барабанов получил путевку в весовой категории до 69 кг согласно распределению квотных мест рейтинга BTF.
Напомним, что на квалификационном турнире в Париже 27-летний уроженец Киева проиграл в четвертьфинальном поединке за лицензию в Токио-2020 боксеру ирландцу Эйдану Уолшу.
Таким образом, на Олимпиаде в Токио Украину представят Евгений Барабанов, Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Анна Лысенко и Цотне Рогава, который также получил желанную путевку согласно квоте.
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