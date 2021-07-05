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Вслед за Усиком. Бриедис объявил о смене дивизионе

Чемпион второго сезона WBSS последний поединок провел в сентябре 2020 года
Бокс Профессиональный бокс
07:18
Вслед за Усиком. Бриедис объявил о смене дивизионе
Майрис Бриедис / Фото - rus.delfi.lv
Чемпион мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом дивизионе Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) на своем аккаунте в Tik Tok сообщил, что теперь будет выступать в супертяжелой весовой категории.

«Ребята, я перехожу в супертяжелый вес».


Напомним, Бриедис свой последний поединок провел в сентябре 2020 года, когда единогласным судейским решением выиграл у кубинца Юниэра Дортикоса в финале второго сезона Всемирной боксерской супер серии (WBSS).

Бриедис после победы во втором сезоне WBSS уже высказывался на счет перехода в супертяжелый дивизион.

Владимир Кириченко
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Майрис Бриедис

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