Бриедис: «Если Усик победит Джошуа, хочу провести с ним реванш»
Вслед за Усиком. Бриедис объявил о смене дивизионе
Чемпион второго сезона WBSS последний поединок провел в сентябре 2020 года
07:18
Майрис Бриедис / Фото - rus.delfi.lvЧемпион мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом дивизионе Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) на своем аккаунте в Tik Tok сообщил, что теперь будет выступать в супертяжелой весовой категории.
«Ребята, я перехожу в супертяжелый вес».
Напомним, Бриедис свой последний поединок провел в сентябре 2020 года, когда единогласным судейским решением выиграл у кубинца Юниэра Дортикоса в финале второго сезона Всемирной боксерской супер серии (WBSS).
Бриедис после победы во втором сезоне WBSS уже высказывался на счет перехода в супертяжелый дивизион.
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