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Вуд сенсационно нокаутировал Цаня и стал чемпионом мира

Британец очень сильно удивил экспертов

Бокс Профессиональный бокс
23:06
Вуд сенсационно нокаутировал Цаня и стал чемпионом мира
Ли Вуд / Фото: Matchroom Boxing

В Брентвуде (Великобритания) в главном событии шоу Matchroom регулярный чемпион WBA в полулегком весе 27-летний китаец Сю Цань (18-2-0, 3 KO) проиграл 33-летнему британцу Ли Вуду (24-2, 14 KO).

Вуд неожиданно для всех начал контролировать ход поединка с самого начала. Ли смотрелся лучше на любой дистанции и с каждым раундом лишь наращивал преимущество.

В последнем 12-м раунде обеспечивший себе победу решением Вуд отправил Цаня в нокдаун, а затем добил – победа техническим нокаутом.


Карен Агабекян
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Ли Вуд

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Новости: Бокс

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