На кону позорное тату. Проигравший в бою Пола и Вудли должен будет нанести на тело признание в любви
Вудли интересен лишь нокаут в бою с Полом
Тайрон пока не знает, в каком раунде финиширует блогера
14:49
Тайрон Вудли / Фото: mmafighting.com
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли
(19-7-1) заявил, что его интересует лишь досрочная победа в поединке с Джейком Полом (3-0 в боксе). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.
«Я намерен нокаутировать Джейка. Я смотрю на свои тренировки и понимаю, что это будет жесткая расправа.
Все любят предсказывать конкретный раунд, но вы ведь даже не знаете, что будете завтра есть на завтрак. Джейк пытается предсказать, в каком раунде он меня нокаутирует? Бред. Это я его вырублю».
Напомним, ранее поединок Вудли и Джейка Пола перенесли на другую дату.
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