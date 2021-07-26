Вудли интересен лишь нокаут в бою с Полом

Тайрон Вудли / Фото: mmafighting.com

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7-1) заявил, что его интересует лишь досрочная победа в поединке с Джейком Полом (3-0 в боксе). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



Все любят предсказывать конкретный раунд, но вы ведь даже не знаете, что будете завтра есть на завтрак. Джейк пытается предсказать, в каком раунде он меня нокаутирует? Бред. Это я его вырублю».