Ковингтон: «Джейк Пол – это посмешище. Вудли одержит победу»
Вудли о бое с Полом: «Мне не терпится закрыть рот этой суч*е»
Тайрон признался, что получит самый большой гонорар в карьере
18:58
Тайрон Вудли / Фото: UFC
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли
(19-7-1) прокомментировал порталу bjpenn.com
информацию об организации своего боксерского поединка против видеоблогера Джейка Пола (3-0 бокс).
«Для меня это самый легкий поединок и самый большой гонорар в моей карьере в одну ночь. В общем, они пригласили меня вынести мусор.
Мне не терпится закрыть рот этой суч*е. Я сделаю это ради культуры. Ради всего бойцовского сообщества я избавлю единоборства от этого парня».
Напомним, ранее стало известно, что Джейк Пол подерется с Вудли.
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