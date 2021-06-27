Выдающееся возвращение легенды. Обзор поединка Ломаченко – Накатани

«Хай-Тек» боем с Масайоши доказал, что его еще рановато списывать со счетов

Ломаченко победил Накатани / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) поразил всех своим выступлением в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).



Японец не знал, как уйти от ударов «Хай-Тека» – почти половина ударов украинца дошла до цели. А вишенкой на торте стало избиение японца в девятом раунде, прекратить которое смог только рефери поединка, отдав Ломе заслуженную досрочную победу.

Обзор поединка:

Отец абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший заявил, что готов организовать реванш с украинцем.