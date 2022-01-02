Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 5
Сегодня 23
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 3:6 3-й период
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 113:115 Овертайм
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 107:100 4-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 62:85 3-я четверть
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 26:29 2-я четверть
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал -:- Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 3:6 3-й период
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 113:115 Овертайм
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 107:100 4-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 62:85 3-я четверть
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 26:29 2-я четверть
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери

Украинцу такую победу лучше забыть как страшный сон
Бокс Профессиональный бокс
03:52
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Виктор Выхрист

В Голливуде, штат Флорида, США, украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) выиграл техническим нокаутом во втором раунде у грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).

Только прозвучал гонг о начале боя, как Выхрист с шашкой наголо пошел в атаку и быстро отправил Киладзе в нокдаун левый хуком. Яго поднялся на ноги и казалось, что ему не выстоять, но внезапный удар от грузина отправил Виктора в нокдаун.

Украинец поднялся на ноги и сразу же пробил левый боковой, после которого Киладзе снова упал.

Во втором раунде Киладзе отправил Виктора во второй нокдаун. Затем Выхрист выживал в клинче и в середине трехминутки внезапно нанес еще один удар, после которого оппонент упал в третий раз. Яго быстро поднялся, но рефери, будто по указке свыше, остановил бой. Киладзе с таким решением был не согласен и толкнул судью, параллельно высказав свое негодование.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Выхрист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
04:30
Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
03:11
Выхрист оказался тяжелее Киладзе накануне очного противостояния
Выхрист оказался тяжелее Киладзе накануне очного противостояния
Бокс Профессиональный бокс
01 января 12:40
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 14:53
Киладзе: «Подхожу к бою против Выхриста в отличной форме»
Киладзе: «Подхожу к бою против Выхриста в отличной форме»
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 14:05
Выхрист: «Понимаю, что в бою с Киладзе у меня будет отличный шанс заявить о себе»
Выхрист: «Понимаю, что в бою с Киладзе у меня будет отличный шанс заявить о себе»
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 13:42

Новости: Бокс

Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Профессиональный бокс
04:30
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Профессиональный бокс
03:52
Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Профессиональный бокс
03:11
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
02:41
Тренер Тейлора – о бое Усика и Фьюри: «На украинца нужно давить с умом, иначе он использует это против тебя»
Тренер Тейлора – о бое Усика и Фьюри: «На украинца нужно давить с умом, иначе он использует это против тебя»
Профессиональный бокс
01 января 22:24
Промоутер Джойса рассказал, когда лидер рейтинга WBO в весе Усика вернется в ринг
Промоутер Джойса рассказал, когда лидер рейтинга WBO в весе Усика вернется в ринг
Профессиональный бокс
01 января 19:12
По следам Джейка Пола. Майдана проведет бой против скандального блогера
По следам Джейка Пола. Майдана проведет бой против скандального блогера
Профессиональный бокс
01 января 17:00
Экс-чемпион мира: «Сейчас организация боя Бивол – Бетербиев максимально высокая, если оба этого хотят»
Экс-чемпион мира: «Сейчас организация боя Бивол – Бетербиев максимально высокая, если оба этого хотят»
Профессиональный бокс
01 января 17:00
Отец Бенавидеса: «Канело боится Давида и спасается от него бегством»
Отец Бенавидеса: «Канело боится Давида и спасается от него бегством»
Профессиональный бокс
01 января 16:59
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву
Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 18:06
Все новости