Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери

Украинцу такую победу лучше забыть как страшный сон

Виктор Выхрист

В Голливуде, штат Флорида, США, украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) выиграл техническим нокаутом во втором раунде у грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).



Только прозвучал гонг о начале боя, как Выхрист с шашкой наголо пошел в атаку и быстро отправил Киладзе в нокдаун левый хуком. Яго поднялся на ноги и казалось, что ему не выстоять, но внезапный удар от грузина отправил Виктора в нокдаун.

Украинец поднялся на ноги и сразу же пробил левый боковой, после которого Киладзе снова упал.

Во втором раунде Киладзе отправил Виктора во второй нокдаун. Затем Выхрист выживал в клинче и в середине трехминутки внезапно нанес еще один удар, после которого оппонент упал в третий раз. Яго быстро поднялся, но рефери, будто по указке свыше, остановил бой. Киладзе с таким решением был не согласен и толкнул судью, параллельно высказав свое негодование.