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Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя

Боксеры сойдутся в ринге 1 января
Бокс Профессиональный бокс
14:53
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) и грузин Яго Киладзе (26-5-1, 18 КО) провели дуэль взглядов перед боем, который состоится 1 января в США.

Бой Выхрист – Киладзе пройдет в андеркарде поединка Луис Ортис – Чарльз Мартинпревью которого читайте на нашем сайте.

Напомним, Киладзе ранее сотрудничал с одиозным украинским специалистом Сергеем Городничевым.

Смотрите также: букмекерские котировки на предстоящий поединок.



Сергей Остапенко
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