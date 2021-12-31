Киладзе: «Подхожу к бою против Выхриста в отличной форме»
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Боксеры сойдутся в ринге 1 января
14:53
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) и грузин Яго Киладзе (26-5-1, 18 КО) провели дуэль взглядов перед боем, который состоится 1 января в США.
Бой Выхрист – Киладзе пройдет в андеркарде поединка Луис Ортис – Чарльз Мартин, превью которого читайте на нашем сайте.
Напомним, Киладзе ранее сотрудничал с одиозным украинским специалистом Сергеем Городничевым.
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