Эксперт: «Выхрист плохо переносил удары человека, не славящегося мощным ударом»
Выхрист, который побывал в двух нокдаунах, остался доволен своим выступлением
Украинский супертяжеловес выиграл у Яго Киладзе
16:04
Фото: kamp-sport.com
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) прокомментировал победу над Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО):
«Я чувствовал себя очень уверенно в бою. Это была большая победа для моей карьеры. Впереди у нас много работы, но я горжусь победой сегодня. Остановка была, безусловно, неожиданной, но учитывая, как обстояли дела, она была неизбежна».
Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был несогласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.
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