Выхрист подерется в андеркарте поединка Фьюри – Уайлдер

Впервые украинцу будет противостоять американец

Виктор Выхрист / фото - WNP

Супертяжеловес из Украины Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) вернется в ринг 24 июля, 2021 года, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Боксер подерется в андеркарте мегафайта чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Выхрист впервые подерется в США против американца. Соперником украинца станет Майк Маршалл (5-1-1, 4 КО). Боксер сообщил о бое против «Фауста» в своих соцсетях.

В последнем поединке Выхрист нокаутом в первом раунде победил Яцека Пьятека (11-2, 9 КО).