Выхрист: «Понимаю, что в бою с Киладзе у меня будет отличный шанс заявить о себе»

В первый день нового года украинец проведет бой в США

Фото: Getty Images Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) поделился ожиданиями от боя против грузина Яго Киладзе (26-5-1, 18 КО), который пройдет 1 января в США: «Я – отличный боец. И покажу это всем в субботу. Собираюсь продемонстрировать свою технику, скиллы и мощь в бою против Киладзе. Я в восторге от возможности выступить в этом шоу. Мне нравится эта игра. Понимаю, что в субботу у меня будет отличный шанс заявить о себе. Поэтому нужно порадовать всех крутым перформансом». Бой Выхрист – Киладзе пройдет в андеркарде поединка Луис Ортис – Чарльз Мартин, превью которого читайте на нашем сайте. Напомним, Киладзе ранее сотрудничал с одиозным украинским специалистом Сергеем Городничевым. Смотрите также: букмекерские котировки на предстоящий поединок.