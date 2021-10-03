Выхрист прибыл в США на свой следующий бой

Украинец будет драться в андеркарде поединка Фьюри – Уайлдер 3

Виктор Выхрист / фото - FN

Непобежденный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет поединок с американцем Майком Маршаллом (5-1-1, 4 КО) в андеркарде третьего боя между чемпионом по версии WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Виктор вместе со своей командой уже прибыл в Лас-Вегас, где продолжит подготовку к восьмому поединку в профи. Бой запланирован на 9-е октября.