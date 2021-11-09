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Выхрист проведет поединок в андеркарде боя Ортис – Мартин. Известно имя соперника

Украинец вернется на ринг на ивенте в Лас-Вегасе



Бокс Профессиональный бокс
18:41
Выхрист проведет поединок в андеркарде боя Ортис – Мартин. Известно имя соперника
Виктор Выхрист / Фото - Fаcebook
Непобежденный украинский боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) свой следующий поединок проведет 1 января.

Соперником Выхриста станет опытный грузин Яго Киладзе (26-5-1, 18 KO). Встреча в ринге состоится 1 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

10-раундный поединок пройдет в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.

Ранее сообщалось, что Выхрист следующий бой проведет 18 декабря.

Напомним, что последний бой Выхрист провел в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. Украинец нокаутировал Майка Маршалла в 3-м раунде.

Источник: meta-ratings.com.ua Владимир Кириченко
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Виктор Выхрист Чарльз Мартин Луис Ортис

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