Один из самый перспективных супертяжей украинец Выхрист узнал дату следующего боя
Выхрист проведет поединок в андеркарде боя Ортис – Мартин. Известно имя соперника
Украинец вернется на ринг на ивенте в Лас-Вегасе
18:41
Виктор Выхрист / Фото - FаcebookНепобежденный украинский боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) свой следующий поединок проведет 1 января.
Соперником Выхриста станет опытный грузин Яго Киладзе (26-5-1, 18 KO). Встреча в ринге состоится 1 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
10-раундный поединок пройдет в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.
Ранее сообщалось, что Выхрист следующий бой проведет 18 декабря.
Напомним, что последний бой Выхрист провел в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. Украинец нокаутировал Майка Маршалла в 3-м раунде.