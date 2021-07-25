Вышел на охоту за Лопесом? Ломаченко предстал в воинственном образе

Абсолютный чемпион готов оставить пояс IBF ради поединка с украинцем

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) оказался на вершине рейтинга WBO. Ранее лишь представители WBC поставили его на первое место после чемпионов организации.



Прогресс показывает, что украинца еще не списали со счетов. Так долгожданный реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) может стать явью. Тем более, что и сам американец не против этого. Для поединка с Ломой Лопес готов даже отказаться от пояса IBF.

А пока украинец отдыхает от суеты и забот. В воинственном виде «Хай-Тек» предстал на рыбалке. И если Лопесу пока удается избежать участи быть пойманным, то представителям водного мира приходится намного тяжелее.

Время для рыбалки.

Напомним, что ранее Ломаченко показал свои кулинарные таланты.