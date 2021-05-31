Андраде: «Пакьяо и Спенс показали миру, как нужно организовывать большие бои»
WBA может вернуть Пакьяо статус «суперчемпиона»
План Ассоциации изменил поединок со Спенсом
12:21
Мэнни Пакьяо / Фото - TwitterПрезидент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) может быть восстановлен в статусе «суперчемпиона» организации в полусреднем дивизионе.
Цитирует Мендосу ThaBoxingVoice.
«Изначально план был таков, что Угас встретится с Пакьяо. Но сейчас объявлен бой со Спенсом. [Глава MP Promotions] Шон Гиббонс, представляющий интересы Пакьяо, написал письмо о том, чтобы восстановить его в ранге суперчемпиона. Мы над этим работаем, и есть большая вероятность. Сначала его должен рассмотреть комитет по чемпионским боям и провести голосование, потом оно попадет к президенту».
Напомним, что в январе этого года из-за долгого перерыва в выступлениях WBA присвоила Пакьяо статус «чемпиона в отпуске», а Йорденис Угас (26-4, 12 KO) из «регулярного» чемпиона стал «суперчемпионом», а «временный» чемпион Джеймел Джеймс (27-1-0,12 KO) стал «регулярным» чемпионом WBA в полусредней весовой категории.
После анонса поединка Пакьяо против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO), запланированного на 21 августа, WBA получила запрос от команды 42-летнего филиппинца на восстановление его в статусе чемпиона.