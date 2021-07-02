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WBA сместила Усика с первой строчки рейтинга

Украинца обошел соперник, который недавно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
21:48
WBA сместила Усика с первой строчки рейтинга
Александр Усик / Фото: Facebook боксера

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших супертяжеловесов.

Ранее первою строчку занимал украинец Александр Усик (18-0, 13 КО), однако теперь его сместили на второе место, в то время как на вершине рейтинга оказался Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО).

Полный рейтинг смотрите здесь.

Англичанин в последнем поединке победил румына Богдана Дину (20-3, 16 КО), однако его первое место все равно выглядит странновато, ведь до этого Дюбуа уступил Джо Джойсу (12-0, 11 КО).

Напомним, в сентябре Усик проведет бой против чемпиона WBA Super Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Дюбуа считает, что украинец имеет хорошие шансы на успех в этом поединке.

Сергей Остапенко
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Теги

Даниель Дюбуа Александр Усик WBA

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