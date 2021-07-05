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WBC исключил Усика из рейтинга

Ранее украинец занимал второе место
Бокс Профессиональный бокс
15:47
WBC исключил Усика из рейтинга
Александр Усик с поясами WBC и WBO / Фото: Facebook боксера

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинги.

В топ-15 супертяжелого дивизиона случилось одно глобальное изменение. Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО), который ранее находился на втором месте, теперь исключен из рейтинга, а на его место переместился Энди Руис (34-2, 22 КО).

Поясом WBC в супертяжелом весе владеет Тайсон Фьюри (30-0-1, КО), который 24 июля подерется против первого номера рейтинга Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Этот бой станет своеобразным полуфиналом в турнире за звание абсолютного чемпиона мира. Во второй паре Усик встретится с обладателем остальных поясов «королевского» дивизиона Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Ранее Усик потерял первое место в рейтинге WBA.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Александр Усик WBC

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