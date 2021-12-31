Бывший соперник Альвареса: «Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт»
WBC назвал лучшего боксера 2021 года
Ожидаемо, им стал лидер рейтинга P4P
31 декабря 2021г. 19:48
Рейносо и Канело / Фото: Matchroom
WBC выбрал лучшего боксера 2021 года.
Им стал абсолютный чемпион суперсреднего веса и лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO), который за год провел три поединка – победы нокаутами над Авни Йылдырымом (24-4, 13 KO), Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 KO) и Калебом Плантом (21-1, 12 KO).
Лучшим тренером года стал наставник Канело Эдди Рейносо.
Отметим, что Рейносо может получить награду и от другой организации.
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