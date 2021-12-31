WBC назвал лучшего боксера 2021 года

Ожидаемо, им стал лидер рейтинга P4P

Рейносо и Канело / Фото: Matchroom

WBC выбрал лучшего боксера 2021 года.



Им стал абсолютный чемпион суперсреднего веса и лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO), который за год провел три поединка – победы нокаутами над Авни Йылдырымом (24-4, 13 KO), Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 KO) и Калебом Плантом (21-1, 12 KO).

Лучшим тренером года стал наставник Канело Эдди Рейносо.

Отметим, что Рейносо может получить награду и от другой организации.