WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком

Британец использовал перчатки марки Fly

Фото с боя Усик - Чисора / DAZN

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что отныне боксеры не смогут выступать в перчатках марки Fly в боях, которые санкционирует WBC:

«Боксерские перчатки марки Fly не следует использовать ни на одном боксерском поединке Всемирного боксерского совета. Существует деликатный отчет, который мы прилагаем к этому сообщению, в котором показаны крайние недостатки, которые могут привести к большой опасности спортсменов. Мы работали рука об руку с рядом специалистов и производителей перчаток, настаивая на высочайшем общем качестве и целостности дизайна во всем спектре, при этом безопасность является приоритетом номер один. На карту поставлено настоящее и будущее здоровье боксеров».

Мнение других боксерских организаций о данных перчатках пока неизвестно.

Отметим, что именно перчатки Fly использовал британский супертяжеловес Дерек Чисора в бою против украинца Александра Усика.