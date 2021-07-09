WBO может обязать Альвареса дать бой Заку Паркеру

Канело подерется против британца после Планта

Зак Паркер / фото - Boxing Scene

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Сауль Альварес в скором времени может подраться против Зака Паркера (20-0, 14 КО). Всемирная боксерская организация может обязать Канело провести обязательную защиту. Об этом промоутер сообщил в комментарии Sky Sports.

«Возможно, что после сентябрьского боя Канело в WBO заставят его подраться с Паркером. Конечно же, я бы хотел устроить все в Британии. Зак всегда мечтал выступить на Pride Park. Канело может оказаться в углу напротив. Мы хотим, чтобы он как можно скорее получил шанс сразиться за пояс».

В сентябре мексиканский лидер рейтинга Р4Р может встретиться с Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Альварес ранее провел спарринг со звездой НБА.