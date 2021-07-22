WBO обязала Кроуфорда провести бой с Портером

У команд боксеров есть месяц, чтобы договориться о поединке





Кроуфорд - Портер / Фото: badlefthook.com

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала своего чемпиона в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) провести обязательную защиту титула против своего товарища и бывшего чемпиона мира Шона Портера (31-3-1, 17 КО).



Команды боксеров получили 30 дней на переговоры по гонорарам и организации боя. Если договориться не удастся, то Кроуфорд получит 60%, а Портер 40% из гонорарного фонда.

Напомним, ранее бой с Кроуфордом возжелал чемпион мира WBC и IBF Эррол Спенс.