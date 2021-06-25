Арум – о поединке Ломаченко – Накатани: «Лома не из тех, кто ищет легкого возвращения»
«Я. Мы. Лома». Усик поддержал Ломаченко накануне боя против Накатани
Василий вернется в ринг 26 июня
16:30
Усик и Ломаченко / фото - LomUs
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) поддержал своего друга и соотечественника Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Украинец опубликовал постер боя в своем Instagram.
Ломаченко в ночь на 27 июня подерется против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Следить за поединком можно будет на XSPORT. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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