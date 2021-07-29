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«Я снова готов выйти на ринг». Джойс вызвал Чисору на бой

Непобежденный британец хочет вернуться в ринг уже осенью
Бокс Профессиональный бокс
17:33
«Я снова готов выйти на ринг». Джойс вызвал Чисору на бой
Джо Джойс / фото - Boxing Scene

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) не успел отпраздновать свою победу с Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО), а уже намерен вновь вернуться в ринг.

В интервью порталу BoxingScene Джойс бросил вызов Дереку Чисоре (32-11, 23 КО), заявив, что готов подраться с ветераном уже в октябре.

«Если Чисора хочет этого, то я здесь. Я бросал ему вызов, еще когда находился в начале профессиональной карьеры, но он никогда не хотел уладить все на кулаках. Если же он действительно хочет драться, то может получить желаемое. Мне хочется оставаться активным, на мне нет ни царапины и я снова готов выйти на ринг».

Ранее Джойс заявил о желании разделить ринг с победителем боя Александр Усик – Энтони Джошуа.


Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Джо Джойс Дерек Чисора

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