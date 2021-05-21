«Я так мало показал». Рамирес вспомнил бой против Постола

Хосе Рамирес и Виктор Постол / фото - Boxing Scene

Чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) вспомнил свой последний на профессиональном ринге против Виктора Постола (31-3, 12 КО). Американец решением большинства судей победил украинца. В комментарии Boxing Scene Рамирес заявил, что был недоволен своим выступлением.

Так что, когда я вернулся домой после боя, я чувствовал себя так, что провёл очень блеклый бой, хотя Постол мне абсолютно никаких проблем не доставлял. Раунды пролетали очень быстро, и у меня даже не особо отложилось в голове происходящее в ринге.

Вот, возвратившись домой, в голову мысли лезли всякие: «Я так мало показал». Одно недовольство было у меня. Недовольство и неудовлетворенность. В общем, перезагрузка после этого заняла у меня какое-то время: я проводил время с семьей, наслаждался жизнью. Но вот перед этим лагерем, я прямо чувствовал сильную мотивацию и жжение внутри: хотелось поскорее вернуться в зал и пройти без всяких отговорок через изнурительный тренировочный процесс. Я готов это продемонстрировать 22 мая».