«Я вижу 51 на 49». Дэвид Аллен дал прогноз на бой Усик – Джошуа

Дэвид Аллен / фото - Getty Images

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) в интервью YouTube каналу BoxingSocial дал свой прогноз на бой соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Он завоевал не два или три, а все титулы. Усик – один из четырех бойцов, которые удерживали все четыре пояса с момента создания WBO в 1995 году. И он будет драться с Энтони Джошуа, который является чемпионом мира. Это огромный поединок. Сейчас мы говорим: «Ну да, это большой бой», но через 20 лет оглянемся назад и скажем: «Бл*ть, вот это да».

У Джошуа такие шары, что вы даже не поверите. Он дал импульс бою с Фьюри, а теперь подерется с Усиком. Для меня это два лучших супертяжеловеса, кроме Джошуа. Невероятно, он заслуживает максимального уважения. Мне нравится поединок Джошуа – Усик. Я вижу 51 на 49 в пользу Джошуа. Невероятный бой».