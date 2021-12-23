«Я земляк Кличко. Не ожидал такого». Скандал из андеркарда боя Беринчика – говорят об ограблении

Домашнему бойцу отдали победу, которую не воспринимают даже украинцы

Послесловие

Сагадат Рахманкулов против Василия Чеботаря / Фото - facebook.com/K2Ukraine

Ему всего лишь 19 лет. Он непобежденный на профессиональном ринге: 10 боев и 10 побед. У него яркий стиль бокса, подвешенный язык, приятная внешность. И, что едва ли не самое важное для его промоутеров, Василий Чеботарь (10-0, 3 КО) готов продавать свои бои, не стесняется заигрывать с публикой. Это вызывает у болельщиков эмоции.

Правда, после недавнего поединка негативных эмоций намного больше.

Чеботарь боксировал против казахстанца Сагадата Рахманкулова (8-3, 6 КО), который в свое время был на контракте у Top Rank Боба Арумуа. И после этой встречи его Instagram и Instagram K2 Promotions завален сообщениями примерно такого содержания:

«Рыжий проиграл».

«Вопрос к тигру, точнее, к рыжему льву: не стыдно потом появляться перед людьми?»

«Не судьи, а позор, позор украинского бокса. Где вы нашли этих слепых клоунов?»

Риторика понятна, да? Вот результаты судей:

Олег Кудеров – 96:94. Никита Лукин – 97:95. Константин Ровенский – 96:94.

После их единогласного решения отдать победу Чеботарю камеры успели запечатлеть реакцию экс-чемпион мира Вячеслава Сенченко. Он показывал большой палец вниз. Боксер, который в Манчестере побеждал Рикки Хаттона, считает, что это был грабеж, который не украшает украинский бокс. Мнение Сенченко: Чеботарь забрал, максимум, два раунда.

Бой действительно был крайне непростым. Тренер Чеботаряпо ходу поединка заметно нервничал. Вот что он говорил своему боксеру между раундами.

После четвертого раунда:

Можешь включиться?

После пятого раунда:

– Зачем ты сюда пришел? – Побеждать. – А чем ты занят там? Труханул его два раза и оставил. Два раза.

После восьмого:

Два раунда. Просто два раунда, пацан. На меня смотри. Представь себе просто, что это первый и второй раунды. Включись. Ты понял меня? Чемпионские раунды первые твои. Включись и работай. Не дурачься только.

После финального гонга угол казахстанца бросился обниматься – они радовались победе. Но Чеботарь уверен, что судьи поступили справедливо, хоть и признался, что на похвалу от тренера не наработал.

«Тренер, в целом, больше наругал, чем сказал хороших слов. Так как я много задач от него не выполнил в ринге. У нас был чуть-чуть другой план, Сагадат немного помешал его исполнить. Сказал тренер, что еще очень и очень много работы предстоит. И еще сказал, что на этом этапе у нас вообще нет права на ошибку. То есть, будем пахать в два-три раза больше. Я считаю, что это был мой самый сложный соперник. Это был очень ответственный момент. Это был мой десятый бой. Здесь или я пойду вверх, или я упаду. Там, конечно, нервы были на пределе. Но, в целом, я это все переборол, переборол свои нервы, волнения. И сделал свое дело – победил в этом бою. Был на 80% уверен, что мне поднимут руку. Я по бою чувствовал, что я выиграл бой. Не могу сказать, что выиграл прям просто вау как, что раскатал его – нет. Это был очень напряженный бой. Я выигрывал раунды с минимальным преимуществом, я говорю это как есть. Это был очень сильный соперник. Я только горжусь тем, что я его победил. В будущем хочу побеждать только бойцов еще сильнее и еще титулованнее. Я готов к этому. Мне 19 лет, но я готов принимать большие вызовы. Доказывать, во-первых, самому себе, а уже потом всем остальным».

Однако у соперника иное мнение. По реакции в ринге было понятно, что Сагадат обескуражен – руку подняли не ему. По возвращению домой казахстанец это лишь подтвердил:

«Сейчас мои слова ничего не решают. Я поехал и сделал свою работу!!! Конечно, я не согласен с решением [судей]. Когда мне отправили контракт, то сказали, что судейство будет на 100% честным».

Его тренер Жасулан Касымбай, как и Сенченко, считает, что Чеботарю могли отдать, максимум, два раунда из десяти:

«Результат боя вызвал как у меня, так у Сагадата возмущение и непонимание. Уж точно судейское решение никак не вытекает из содержания боя и не поддается объяснению. Безусловно, бывают случаи, когда в близком бою судьи могут отдать предпочтение местному боксеру, но данный поединок, однозначно, не был близким или равным. Из 10 раундов Василию можно отдать лишь два, да и те с натяжкой. Во всех остальных раундах Сагадат Рахманкулов полностью превзошел своего соперника: у него было больше активных действий, точных попаданий, комбинаций, которые дошли до цели. Что касается Василия, то он ничего не показал в ринге, весь бой он «танцевал» по рингу, всеми возможными путями избегая боя. На мой взгляд, подобные судейские скандалы и необъективность бросают тень на репутацию K2 Promotions. Достаточно взглянуть на реакцию публики в зале, чтобы понять, что судейское решение несправедливое. После боя к Сагадату подходило много болельщиков, говорили: «Ты молодец, не унывай, ты выиграл бой». Его страница в соцсетях сейчас завалена сообщениями поддержки со стороны любителей бокса из Украины. Со своей стороны, я бы хотел поблагодарить украинских болельщиков за адекватную реакцию. Они все видели своими глазами, знают, что Сагадата Рахманкулова попросту «ограбили» в этом бою. Отрадно, что в Украине много людей, которые по-настоящему разбираются в боксе, отдают должное победителю».

То, что бой против Рахманкулова станет непростым, было очевидно. Но у Чеботаря была двойная мотивация согласиться на него.

Во-первых, он хотел проверить себя против серьезного оппонента. Во-вторых, это было желание мести.

В тот вечер в Броварах в первом ряду сидел Юрий Захареев – чемпион мира по любителям. Чеботарь тоже выступал в Белграде. Но в столице Сербии он уступил в первом же поединке представителю Казахстана.

«Я даже не раздумывал о бое с ним. Я не хочу себе искать каких-то легких путей. Думаю, все это видят, знают, с кем я дрался – со всеми сильными ребятами. Я не люблю отказываться от боев. Мне предложили его, и я сразу захотел побить именно этого сильного бойца. Тем более, он из Казахстана. У меня был принцип небольшой. Я проиграл на чемпионате мира казаху. Эта победа была для меня очень важна, я немного злопамятный. Поэтому я хотел именно с казахом побоксировать, но на профи-ринге. Я выступил бы за Украину, я был бы только рад представлять Украину на чемпионате мира. Но не было такой возможности. У меня была возможность выступить на чемпионате мира только за Молдову, я ведь там родился, являюсь молдаванином. Как отказаться от такого шанса? Там и гонорары, и уровень. Это была моя возможность сделать шаг в большую жизнь».

То поражение отна чемпионате мира закрыть получилось, но после спорной победы над Рахманкуловым, как вы поняли, критики только активизировались. Правда, Чеботарь пытается не обращать на них внимания:

«Украденная победа? Не знаю, не могу так сказать. Судьи отдали ее единогласным решением. Им, думаю, виднее, кто победил в этом бою. Многие говорят, что я покупаю бои или еще что-то такое – я ни в коем случае этого не делаю. Я люблю справедливость. Если судьи так решили, значит так и было. Честно говоря, после каждого моего боя всегда был кто-то недоволен. Я не знаю каким образом. Может… у меня бывают такие мысли, что они меня не любят из-за того, что я не украинец… я не знаю… может из-за треш-тока моего… я просто не понимаю. Но я не обращаю внимания, просто иду дальше. Если я буду обращать внимание, забивать себе голову хейтом, то, думаю, это будет неправильно».

Рахманкулу, очевидно, было неприятно проиграть этот бой, получить себе в рекорд еще одно поражение. И он готов закрыть его, провести еще один поединок против этого же соперника:

«Реванш? Без проблем, хоть сейчас. Но только не в Украине и не с К2 Promotions. Я земляк Кличко, я родился и живу в области, где он родился!!! Я не ожидал такого».

Правда, Чеботарь не скрывает, что не заинтересован в реванше. Он стремится двигаться дальше, а не топтаться на месте. По крайней мере, на Новый год он собирается просить в подарок большие поединки:

«Жду от Деда Мороза, чтобы мне пришло уведомление побороться за титул. Дед Мороз – это Александр Красюк. Думаю, я готов. Буду к этому шансу очень ответственно относиться. Я бы хотел завоевать свой первый титул. Региональный? Думаю, да. Так будет правильнее. Не нужно никуда спешить – всему свое время».

И последняя ремарка. Этот вечер бокса транслировался в США по ESPN+. Из рингсайда его комментировал Энди Кларк, сотрудник Sky Sports. Он насчитал в поединке Чеботарь – Рахманкул ничью 95:95. Только еще больше спутал карты.

Это был действительно хороший бой. Настоящая проверка для боксера из Одессы. Очевидно, что он покинул ринг не только с победой, но и с опытом. Правда, в добавок к этому досталось еще немало хейта. Уж слишком много скептиков сомневаются в ноле в графе его поражений. Удастся их переубедить следующими выходами в ринг?