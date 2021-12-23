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«Я земляк Кличко. Не ожидал такого». Скандал из андеркарда боя Беринчика – говорят об ограблении

Домашнему бойцу отдали победу, которую не воспринимают даже украинцы
Бокс Профессиональный бокс
17:07
«Я земляк Кличко. Не ожидал такого». Скандал из андеркарда боя Беринчика – говорят об ограблении Послесловие
Сагадат Рахманкулов против Василия Чеботаря / Фото - facebook.com/K2Ukraine

Ему всего лишь 19 лет. Он непобежденный на профессиональном ринге: 10 боев и 10 побед. У него яркий стиль бокса, подвешенный язык, приятная внешность. И, что едва ли не самое важное для его промоутеров, Василий Чеботарь (10-0, 3 КО) готов продавать свои бои, не стесняется заигрывать с публикой. Это вызывает у болельщиков эмоции.

Правда, после недавнего поединка негативных эмоций намного больше.

Чеботарь боксировал против казахстанца Сагадата Рахманкулова (8-3, 6 КО), который в свое время был на контракте у Top Rank Боба Арумуа. И после этой встречи его Instagram и Instagram K2 Promotions завален сообщениями примерно такого содержания:

«Рыжий проиграл».

«Вопрос к тигру, точнее, к рыжему льву: не стыдно потом появляться перед людьми?»

«Не судьи, а позор, позор украинского бокса. Где вы нашли этих слепых клоунов?»

Риторика понятна, да? Вот результаты судей:

Олег Кудеров – 96:94. Никита Лукин – 97:95. Константин Ровенский – 96:94.

После их единогласного решения отдать победу Чеботарю камеры успели запечатлеть реакцию экс-чемпион мира Вячеслава Сенченко. Он показывал большой палец вниз. Боксер, который в Манчестере побеждал Рикки Хаттона, считает, что это был грабеж, который не украшает украинский бокс. Мнение Сенченко: Чеботарь забрал, максимум, два раунда.

Бой действительно был крайне непростым. Тренер Чеботаря Нарэк Андреасян по ходу поединка заметно нервничал. Вот что он говорил своему боксеру между раундами.

После четвертого раунда:

Можешь включиться?

После пятого раунда:

– Зачем ты сюда пришел?

– Побеждать.

– А чем ты занят там? Труханул его два раза и оставил. Два раза.

После восьмого:

Два раунда. Просто два раунда, пацан. На меня смотри. Представь себе просто, что это первый и второй раунды. Включись. Ты понял меня? Чемпионские раунды первые твои. Включись и работай. Не дурачься только.

После финального гонга угол казахстанца бросился обниматься – они радовались победе. Но Чеботарь уверен, что судьи поступили справедливо, хоть и признался, что на похвалу от тренера не наработал.

«Тренер, в целом, больше наругал, чем сказал хороших слов. Так как я много задач от него не выполнил в ринге. У нас был чуть-чуть другой план, Сагадат немного помешал его исполнить. Сказал тренер, что еще очень и очень много работы предстоит. И еще сказал, что на этом этапе у нас вообще нет права на ошибку. То есть, будем пахать в два-три раза больше.

Я считаю, что это был мой самый сложный соперник. Это был очень ответственный момент. Это был мой десятый бой. Здесь или я пойду вверх, или я упаду. Там, конечно, нервы были на пределе. Но, в целом, я это все переборол, переборол свои нервы, волнения. И сделал свое дело – победил в этом бою.

Был на 80% уверен, что мне поднимут руку. Я по бою чувствовал, что я выиграл бой. Не могу сказать, что выиграл прям просто вау как, что раскатал его – нет. Это был очень напряженный бой. Я выигрывал раунды с минимальным преимуществом, я говорю это как есть.

Это был очень сильный соперник. Я только горжусь тем, что я его победил. В будущем хочу побеждать только бойцов еще сильнее и еще титулованнее. Я готов к этому. Мне 19 лет, но я готов принимать большие вызовы. Доказывать, во-первых, самому себе, а уже потом всем остальным».

Однако у соперника иное мнение. По реакции в ринге было понятно, что Сагадат обескуражен – руку подняли не ему. По возвращению домой казахстанец это лишь подтвердил:

«Сейчас мои слова ничего не решают. Я поехал и сделал свою работу!!! Конечно, я не согласен с решением [судей]. Когда мне отправили контракт, то сказали, что судейство будет на 100% честным».

Его тренер Жасулан Касымбай, как и Сенченко, считает, что Чеботарю могли отдать, максимум, два раунда из десяти:

«Результат боя вызвал как у меня, так у Сагадата возмущение и непонимание. Уж точно судейское решение никак не вытекает из содержания боя и не поддается объяснению.

Безусловно, бывают случаи, когда в близком бою судьи могут отдать предпочтение местному боксеру, но данный поединок, однозначно, не был близким или равным. Из 10 раундов Василию можно отдать лишь два, да и те с натяжкой. Во всех остальных раундах Сагадат Рахманкулов полностью превзошел своего соперника: у него было больше активных действий, точных попаданий, комбинаций, которые дошли до цели. Что касается Василия, то он ничего не показал в ринге, весь бой он «танцевал» по рингу, всеми возможными путями избегая боя.

На мой взгляд, подобные судейские скандалы и необъективность бросают тень на репутацию K2 Promotions. Достаточно взглянуть на реакцию публики в зале, чтобы понять, что судейское решение несправедливое. После боя к Сагадату подходило много болельщиков, говорили: «Ты молодец, не унывай, ты выиграл бой». Его страница в соцсетях сейчас завалена сообщениями поддержки со стороны любителей бокса из Украины.

Со своей стороны, я бы хотел поблагодарить украинских болельщиков за адекватную реакцию. Они все видели своими глазами, знают, что Сагадата Рахманкулова попросту «ограбили» в этом бою. Отрадно, что в Украине много людей, которые по-настоящему разбираются в боксе, отдают должное победителю».

То, что бой против Рахманкулова станет непростым, было очевидно. Но у Чеботаря была двойная мотивация согласиться на него.

Во-первых, он хотел проверить себя против серьезного оппонента. Во-вторых, это было желание мести.

В тот вечер в Броварах в первом ряду сидел Юрий Захареев – чемпион мира по любителям. Чеботарь тоже выступал в Белграде. Но в столице Сербии он уступил в первом же поединке представителю Казахстана.

«Я даже не раздумывал о бое с ним. Я не хочу себе искать каких-то легких путей. Думаю, все это видят, знают, с кем я дрался – со всеми сильными ребятами. Я не люблю отказываться от боев. Мне предложили его, и я сразу захотел побить именно этого сильного бойца.

Тем более, он из Казахстана. У меня был принцип небольшой. Я проиграл на чемпионате мира казаху. Эта победа была для меня очень важна, я немного злопамятный. Поэтому я хотел именно с казахом побоксировать, но на профи-ринге.

Я выступил бы за Украину, я был бы только рад представлять Украину на чемпионате мира. Но не было такой возможности. У меня была возможность выступить на чемпионате мира только за Молдову, я ведь там родился, являюсь молдаванином. Как отказаться от такого шанса? Там и гонорары, и уровень. Это была моя возможность сделать шаг в большую жизнь».

То поражение от Санатали Толтаева на чемпионате мира закрыть получилось, но после спорной победы над Рахманкуловым, как вы поняли, критики только активизировались. Правда, Чеботарь пытается не обращать на них внимания:

«Украденная победа? Не знаю, не могу так сказать. Судьи отдали ее единогласным решением. Им, думаю, виднее, кто победил в этом бою.

Многие говорят, что я покупаю бои или еще что-то такое – я ни в коем случае этого не делаю. Я люблю справедливость. Если судьи так решили, значит так и было.

Честно говоря, после каждого моего боя всегда был кто-то недоволен. Я не знаю каким образом. Может… у меня бывают такие мысли, что они меня не любят из-за того, что я не украинец… я не знаю… может из-за треш-тока моего… я просто не понимаю. Но я не обращаю внимания, просто иду дальше. Если я буду обращать внимание, забивать себе голову хейтом, то, думаю, это будет неправильно».

Рахманкулу, очевидно, было неприятно проиграть этот бой, получить себе в рекорд еще одно поражение. И он готов закрыть его, провести еще один поединок против этого же соперника:

«Реванш? Без проблем, хоть сейчас. Но только не в Украине и не с К2 Promotions. Я земляк Кличко, я родился и живу в области, где он родился!!! Я не ожидал такого».

Правда, Чеботарь не скрывает, что не заинтересован в реванше. Он стремится двигаться дальше, а не топтаться на месте. По крайней мере, на Новый год он собирается просить в подарок большие поединки:

«Жду от Деда Мороза, чтобы мне пришло уведомление побороться за титул. Дед Мороз – это Александр Красюк. Думаю, я готов. Буду к этому шансу очень ответственно относиться. Я бы хотел завоевать свой первый титул. Региональный? Думаю, да. Так будет правильнее. Не нужно никуда спешить – всему свое время».

И последняя ремарка. Этот вечер бокса транслировался в США по ESPN+. Из рингсайда его комментировал Энди Кларк, сотрудник Sky Sports. Он насчитал в поединке Чеботарь – Рахманкул ничью 95:95. Только еще больше спутал карты.

Это был действительно хороший бой. Настоящая проверка для боксера из Одессы. Очевидно, что он покинул ринг не только с победой, но и с опытом. Правда, в добавок к этому досталось еще немало хейта. Уж слишком много скептиков сомневаются в ноле в графе его поражений. Удастся их переубедить следующими выходами в ринг? 

Сергей Лукьяненко
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